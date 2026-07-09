9 июля на чемпионате мира по футболу стартуют четвертьфиналы. Все начнется с противостояния Франции и Марокко. 10 июля встречаются Испания и Бельгия, а в ночь с 11 на 12 июля состоятся сразу две встречи: Норвегия—Англия и Аргентина—Швейцария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Winslow Townson / Reuters Фото: Winslow Townson / Reuters

В каждой паре есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Поэтому если руководствоваться только тем уровнем футбола, который команды показывали на турнире, то назвать четверку полуфиналистов можно уже сейчас. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин так и сделал — правда, с оговоркой:

«В полуфинале уже не остается темных лошадок, поэтому выйдут Аргентина, Испания, Англия и Франция. Конечно, возможны сюрпризы, но если без них, то эти команды должны быть в полуфинале».

Сюрпризов на чемпионате было хоть отбавляй. Та же Аргентина трепала нервы болельщикам не в одном матче.

В игре с Кабо-Верде Лионель Месси и компания не смогли выиграть в основное время. А потом устроили шоу в противостоянии с Египтом, отыгрываясь с 0:2. Два раза получилось, но выйдет ли в третий? Ведь Швейцария под руководством Мурата Якина умеет терпеть и даже атакующую Колумбию к своим воротам не подпустила. Комментатор Михаил Моссаковский считает, что гарантий для Аргентины нет:

«Лионель Скалони не просто так сказал: "Мы родились, чтобы страдать". Его команда пробирается вперед через тернистый путь. Помните, как для них плей-офф начался на чемпионате мира 2022 года, когда с Австралией команда мучилась? И чем все закончилось? Здесь тоже через мучения аргентинцы пробираются вперед. Есть ли гарантия, что они пройдут Швейцарию? Нет. Но точно будет весело».

Еще сложнее предсказать победителя в паре Норвегия—Англия. Букмекеры отдают предпочтение британцам, но атакующая линия викингов с Эрлингом Холанном (семь мячей на турнире) хороша. С другой стороны, своего часа ждет Гарри Кейн — на его счету шесть голов. С прогнозами на этот матч нужно быть аккуратнее, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Англичане по ходу плей-офф показали, что не идеальны: мучились с Конго, тяжело играли с Мексикой. А норвежцы, по-моему, раскрыли потенциал и готовы делать еще больше. Соперничество Холанна и Кейна — вишенка на торте. Думаю, игра будет очень интересной».

В двух других парах неожиданностей практически никто не ждет.

Испанцы пока не пропустили на чемпионате ни одного мяча. Бельгия, несмотря на наступательный пыл в матче с США, не выглядит командой, способной на сенсацию. Французы хоть и пропускали, но должны победить Марокко, уверен футбольный агент Вадим Трушков, живущий и работающий в Париже:

«Страны, которые были в той или иной степени под влиянием Франции — ее бывшие колонии, — с утроенной энергией борются против нее. Легкой прогулки не будет, но и разгрома я не жду. Думаю, нас ждет победа Франции в один или два мяча».

Стоит отметить, что матч с участием французов судит бригада арбитров из Аргентины — конкурента Франции на этом турнире. Так что жесткие решения в виде желтых карточек ведущим игрокам команды Дешама вполне возможны. Это вряд ли повлияет на исход, но в дальнейшем может создать проблемы. Встречи Франция—Марокко в свободном доступе не будет. Эту игру 9 июля можно увидеть только на платной основе — на «Кинопоиске» или официальном сайте «Матч ТВ».

Владимир Осипов