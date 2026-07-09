Свердловские власти и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве до 2028 года

ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области на выставке «Иннопром» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2026-2028 годы, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Документ подписали начальник СвЖД Павел Бурцев и губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Бурцев и Денис Паслер

Фото: Пресс-служба СвЖД Павел Бурцев и Денис Паслер

Фото: Пресс-служба СвЖД

Цель соглашения — рост транспортной обеспеченности региона на основе удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров и грузов по железной дороге, в том числе доставки сырья, отгрузки готовой продукции. Также предполагается поддержка промышленных предприятий в расширении производства продукции и выходе на новые рынки.

Стороны планируют развивать Екатеринбургский железнодорожный узел — в том числе с привлечением инвестиций заинтересованных организаций, а также модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру. Особое внимание уделено реализации проекта создания пересадочного узла на станции «Екатеринбург-Пассажирский». В планах — организация внутригородских, пригородных и межрегиональных перевозок с использованием современных электропоездов. Также рассматривается создание новых туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта, развитие СвЖД.

Ирина Пичурина