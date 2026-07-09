Коммунисты, назад

Республиканская партия США определила свою предвыборную стратегию на ноябрьских выборах в Конгресс США. Главной идеей партии президента Трампа, которой грозит поражение на выборах, станет борьба с левым крылом Демократической партии, представляемая как спасение Америки от «коммунистической угрозы». На новом историческом этапе республиканцы пытаются найти опору в обновленной версии программы искоренения коммунизма, сформулированной в 50-е годы прошлого века сенатором Джозефом Маккарти и обернувшейся поиском внутренних врагов и «охотой на ведьм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

Отправной точкой избирательной кампании Республиканской партии США на промежуточных выборах в Конгресс, в ходе которых 3 ноября этого года будет переизбран весь состав 435-местной Палаты представителей и треть 100-местного Сената, стало резонансное интервью спикера Палаты представителей Майка Джонсона телеканалу Fox News.

После того как в конце прошлой недели Америка отпраздновала 250-летие независимости, один из лидеров республиканцев и третий человек в иерархии власти в США заговорил о приближающихся выборах, которые он представил новой битвой за будущее Америки. «Это не просто электоральный цикл. Мы больше не говорим про борьбу здравого смысла против безумия. Теперь это здравый смысл против коммунизма. И всем пора проснуться»,— предупредил Майк Джонсон.

Проанализировав результаты состоявшихся в конце июня первичных выборов Демократической партии в Нью-Йорке, на которых «системных» демократов в ряде округов сенсационно победили кандидаты левого толка, поддержанные демократом-социалистом — мэром города Зохраном Мамдани, Майк Джонсон назвал стремительный рост популярности левых политиков смертельной опасностью для Америки.

«Появляется все больше последователей Мамдани, которые баллотируются в Конгресс. Это серьезная угроза всей системе нашего правительства»,— заявил Джонсон. По его словам, конкуренцию на выборные должности республиканцам составляют «марксисты, коммунисты и социалисты», причем системные демократы в законодательных органах понимают эту угрозу, но ничего не могут с этим поделать.

«Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках нашей избирательной системы. Варвары у ворот»,— изрек спикер Палаты представителей.

В еще одном интервью, которое он ранее дал американскому консервативному телеканалу Newsmax, Майк Джонсон заявил: «Теперь это противостояние здравого смысла и коммунизма. Рональд Рейган предупреждал о коммунизме».

Громким высказываниям главы нижней палаты Конгресса США предшествовали последовавшие одно за другим несколько письменных и устных заявлений президента Трампа, в которых одним из самых употребляемых стало слово «коммунизм».

«Коммунисты наконец делают свой ход. Я давно ждал и готовился к этому. Это легко быть коммунистом — нужно только сказать "я дам вам все", но это значит, что вы забираете это у тех, кто это заработал»,— написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя итоги первичных выборов в Нью-Йорке. В связи с этим он подчеркнул, что «за тысячи лет эта идеология ни разу не сработала». В другом посте он назвал оппонентов «закоренелыми безбожными коммунистами» и заявил, что это «величайшая угроза нашей стране со времен ее основания 250 лет назад».

После этого, выступая 26 июня на конференции консервативной политической организации Faith and Freedom Coalition («Коалиция веры и свободы») Трамп многократно использовал термин «коммунисты», утверждая, что Демократическая партия США перерождается, превращаясь в «коммунистическую», и обвинил демократов левого толка в намерениях «закрыть церкви» и «покончить с религией».

Спустя всего несколько дней в своей речи 3 июля на горе Рашмор в Южной Дакоте накануне 250-летия независимости США Трамп заявил: «Коммунизм — смертельная угроза американским свободам. Это величайшая угроза нашей стране, включая Первую и Вторую мировые войны, Перл-Харбор или даже 11 сентября». По его словам, «коммунизм — враг Конституции», он «прямо противоположен жизни, свободе и стремлению к счастью» и несет «смерть, тиранию и стремление ко злу».

И, наконец, общий знаменатель под всеми его последними высказываниями о «коммунистической угрозе» стала ключевая речь 47-го президента США 4 июля на праздновании 250-летия независимости в Вашингтоне. Указав на то, что коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову» в США, Дональд Трамп сравнил его с «опухолью, которую нужно вырезать немедленно».

«Мы не хотим коммунистов в нашей стране, это никогда не работало и никогда не будет работать, звезды и полосы уже однажды отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется»,— предупредил Трамп, назвав Америку без коммунизма «лучшей страной на планете».

Объявленный Республиканской партией США поход против «коммунистической угрозы» на новом историческом этапе представляет собой обновленную и модернизированную версию версии программы искоренения коммунизма, сформулированной в далекие 50-е годы прошлого века сенатором Джозефом Маккарти и обернувшейся поиском внутренних врагов и «охотой на ведьм».

Малоизвестный сенатор-республиканец из штата Висконсин сумел всколыхнуть Америку на заре холодной войны и вошел в учебники мировой истории XX века после произнесенной им в 1950 году речи в честь дня Линкольна, в которой он назвал коммунизм «религией аморализма».

«Если мы не осознаем этот факт, мы заплатим ту высокую цену, которую платит каждый, кто слишком долго был слеп»,— провозгласил сенатор Маккарти, призвав к тотальной чистке страны от явных или скрытых коммунистов, которую он предложил начать с Госдепа США. После того как его идеи приобрели большую популярность, Маккарти возглавил кампанию против «коммунистической угрозы» в правительстве, вооруженных силах, СМИ и Голливуде. Она сопровождалась публичными слушаниями, составлением черных списков, проверками на лояльность и преследованиями по принципу «вины по ассоциации».

Период «маккартизма», жертвами которого стали несколько тысяч человек, вошел в историю США как один из самых репрессивных и завершился в 1954 году, когда Сенат единогласно проголосовал за осуждение Маккарти. После этого президент-республиканец Дуайт Эйзенхауэр, ранее поддерживавший борца с коммунизмом, публично осудил его действия.

Сопоставление заявлений сенатора Маккарти более чем 70-летней давности и риторики президента Трампа и спикера Джонсона выявляет их явную перекличку и местами почти полное совпадение. Однако вопрос о том, удастся ли Республиканской партии с помощью изобретенного ею «неомаккартизма» избежать поражения на ноябрьских выборах и утраты контроля над одной или двумя палатами Конгресса США, остается открытым.

Согласно последнему исследованию социологической службы Nate Silver / Silver Bulletin, демократы опережают республиканцев в среднем на 6,5 процентного пункта. При этом независимые избиратели, которые обычно и решают исход любых выборов в США, дают демократам заметное преимущество.

Екатерина Мур, Вашингтон; Сергей Строкань