«Датарк» расширит мощности производства модульных ЦОД на Урале

Производитель модульных центров обработки данных (ЦОД) «Датарк» из Екатеринбурга и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках международной промышленной выставк «Иннопром-2026», которое предусматривает расширение мощностей предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Производство модульных центров обработки данных (ЦОД) «Датарк» Фото: Кристина Кушнаренко производство модульных центров обработки данных (ЦОД) «Датарк» Фото: Кристина Кушнаренко Начальник отдела продаж «Датарк» Сергей Виноградов Фото: Кристина Кушнаренко Следующая фотография 1 / 3 Производство модульных центров обработки данных (ЦОД) «Датарк» Фото: Кристина Кушнаренко производство модульных центров обработки данных (ЦОД) «Датарк» Фото: Кристина Кушнаренко Начальник отдела продаж «Датарк» Сергей Виноградов Фото: Кристина Кушнаренко

Инвестиции составят более 35 млн руб. Они будут направлены на внедрение передовой лазерной сварки и полную роботизацию ряда ключевых операций.

Компания ранее объединила площадки в единый комплекс полного цикла, переехав в новое здание. Сейчас реализуется инвестпрограмма по автоматизации, включая запуск крупногабаритной покрасочно-сушильной камеры. «Наш завод — это предприятие полного цикла: заходит металл, выходит уже готовая продукция»,— пояснил начальник отдела продаж Сергей Виноградов.

Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Юрий Патанин рассказал, что региональные власти готовы оказывать проекту всестороннюю информационную, консультационную и экспертную поддержку. Он подчеркнул, что Свердловская область последовательно укрепляет позиции одного из ключевых IT-регионов страны, и без надежной инфраструктуры это было бы невозможно.

В соглашении особое внимание уделяется надежности инженерных систем и защите серверов от перегрева и загрязнений. По словам Сергея Виноградова, конструкция модулей позволяет транспортировать их по бездорожью и тайге без деформации, а усиленная теплоизоляция гарантирует работу при пятидесятиградусных морозах. В частности, они используются добывающими и металлургическими холдингами.

«Датарк» по собственным оценкам занимает более 20% российского рынка модульных ЦОД. За 10 лет компания реализовала более 150 проектов в РФ и за рубежом, в том числе для задач искусственного интеллекта. В 2026 году, в связи с ростом спроса на продукцию, предприятие на 40% увеличило производственные мощности. Теперь оно может выпускать до 50 модулей в год. Компания поставляет свои решения в Белорусссию и Казахстан, планирует выход на рынки Ближнего Востока и Азии.

Егор Дранников