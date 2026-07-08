В свердловской Кушве восстановили 112 домов после смерча
В Кушве (Свердловская область) восстановили 112 строений, пострадавших в результате смерча. Ремонт еще 52 частных домов продолжается, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Последствия смерча в Кушве
Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ
Из областного и местного бюджетов жителям уже перечислили 866 выплат на общую сумму 25,3 млн руб. за поврежденное жилье и утраченное имущество.
В ликвидации последствий непогоды участвуют 159 человек и девять единиц техники. В настоящий момент специалисты приступили к разбору зданий, которые признаны непригодными для восстановления.
Отмечается, что паводковая ситуация в Кушвинском муниципальном округе стабилизировалась. Все приусадебные участки в Кушве освободились от воды. Работы по укреплению обочин завершены.
В результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек.
Подробнее о смерче и разрушениях — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»