В свердловской Кушве восстановили 112 домов после смерча

В Кушве (Свердловская область) восстановили 112 строений, пострадавших в результате смерча. Ремонт еще 52 частных домов продолжается, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Из областного и местного бюджетов жителям уже перечислили 866 выплат на общую сумму 25,3 млн руб. за поврежденное жилье и утраченное имущество.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 159 человек и девять единиц техники. В настоящий момент специалисты приступили к разбору зданий, которые признаны непригодными для восстановления.

Отмечается, что паводковая ситуация в Кушвинском муниципальном округе стабилизировалась. Все приусадебные участки в Кушве освободились от воды. Работы по укреплению обочин завершены.

В результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек.

Подробнее о смерче и разрушениях — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»

Полина Бабинцева