Банкиры заехали в Серебряный бор

Девелопер St Michael уступил 51% в проекте строительства комплекса «Квартал Серебряный бор» на северо-западе Москвы структуре, основанной Сбербанком (MOEX: SBER). Не исключено, что за счет этого партнерства застройщик сможет претендовать на льготы при переводе площадки под жилую застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

ООО «Перспективные инвестиции» 26 июня получило 51% в ООО «Специализированный застройщик “Берзарина 37”», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Последнее строит жилой комплекс «Квартал Серебряный бор» на улице Берзарина на северо-западе Москвы. Реализацией занимается девелопер St Michael, доля которого в проекте снизилась с 85% до 34%, а владельца компании Дениса Басса осталась неизменной — 15%. В St Michael не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас бенефициары ООО «Перспективные инвестиции» скрыты, однако в 2022 году компания входила в Сбербанк. Организация управляется Андреем Лихачевым, гендиректором проекта жилого квартала «Сберсити от “Сбера”», указано в СПАРК. В «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”.

В портфеле St Michael, помимо «Квартала Серебряный бор», комплекс «Зорге, 9» на северо-западе Москвы и площадка на улице Толбухина, 3. Один из основателей компании — Денис Басс, занимавший в 2006–2010 годах пост замглавы горадминистрации Киева.

Премиальный жилой «Квартал Серебряный бор» на 504 квартиры распродан примерно на 50%, в комплексе уже ведется монтаж монолита на уровне верхних этажей, напоминает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Рыночная стоимость сделки на текущем этапе, по его оценке, составляет около 2–2,5 млрд руб., но вероятно, контрольная доля в капитале реализована с дисконтом. При этом выручка от реализации оставшегося пула квартир может достигать 13–15 млрд руб., подсчитал эксперт.

Дмитрий Проскурин не исключает, что «Сбер» останется основным финансовым партнером, а ход реализации продолжит контролировать St Michael. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, напротив, считает, что сделку можно считать заявкой на операционное участие в проекте, а не на пассивную кредиторскую позицию.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости не исключает, что вхождение структур Сбербанка в проект понадобилось девелоперу для получения льгот за смену вида разрешенного использования участка, на котором ведется строительство.

Такие преференции от мэрии возможно получить в случае создания мест приложения труда, к каковым относятся почти все объекты коммерческой недвижимости. «Сберсити» как раз и строит такую недвижимость. Таким образом, соглашается директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин, St Michael может получить финансовую выгоду ввиду участия ООО «Перспективные инвестиции» в капитале застройщика.

Он также напоминает, что компания также выступает совладельцем доли в 51% в других проектах строительства жилья. Например, в 2024 году она получила 51% в компании, на балансе которой 2,9 га на улице Лобачевского на западе столицы, где можно построить жилой комплекс на 143,2 тыс. кв. м. Также, по данным СПАРК, «Перспективные инвестиции» владеют по 51% в ООО «СЗ Центр на Тессинском», ООО «СЗ Автозаводская 22» и ООО «СЗ Спрингс».

Сейчас реализация жилых проектов, особенно высокобюджетных, сопряжена с рисками затоваривания. По подсчетам Dataflat.ru, в январе—июне 2026 года продажи девелоперов Москвы упали на 27% год к году, до 1,08 млн кв. м. В сегменте элитных новостроек число сделок также сократилось на 27%, до 650 квартир и апартаментов, следует из предварительных подсчетов NF Group.

Дарья Андрианова