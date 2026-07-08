Волгоградские власти заявили о сохранении ажиотажного спроса на топливо

Ажиотажный спрос на бензин сохраняется в Волгоградской области, сообщили в облпромторг и ТЭК. Ранее чиновники заявляли о стабилизации ситуации на рынке и ослаблении ажиотажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В комитете отметили, что дополнительные ограничения на отпуск топлива в регионе не вводились, как, например, в соседней Астраханской области. При этом власти призвали жителей заправлять автомобили по мере необходимости, не запасаться топливом и использовать только официальные источники информации. Мониторинг ситуации ведут профильные ведомства совместно с управлением ФАС по Волгоградской области.

25 июня стало известно, что компания «Лукойл» сократила лимит отпуска бензина на своих заправочных станциях в регионе до 20 л за одну транзакцию. Ранее лимит составлял 30 л. Ограничения на дизельное топливо остались прежними: 60 л в городе и 200 л на трассах. Для держателей топливных карт действуют отдельные условия.

Нина Шевченко