В Москву со своими гантелями

Подконтрольная предпринимателям из Татарстана фитнес-сеть Cleversport планирует выйти на рынок Москвы и области, открыв десять клубов общей оценочной стоимостью 14 млрд руб. Строительство первого ведется по договору с девелоперской группой «Самолет». Рынок фитнес-услуг Москвы растет в полтора раза быстрее, чем в стране в целом. В условиях общего снижения маржинальности бизнеса операторы рассматривают его как более доходный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сеть фитнес-клубов Cleversport начнет работу в Москве и Подмосковье и откроет десять объектов, рассказали “Ъ” в компании. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 14 млрд руб. Сейчас договоренность существует лишь об одном клубе на 7,2 тыс. кв. м, который появится в составе строящегося группой «Самолет» жилого комплекса «Литературный квартал» в Новой Москве. Вложения в него составят 1,4 млрд руб. Подробности реализации остальных проектов в компании не привели, но не исключили, что часть из них может стартовать по франшизе.

Операционная компания Cleversport — ООО «Клеверспорт» — зарегистрирована в Москве в 2020 году. Ее основатели — предприниматели из Татарстана. 67,5% долей принадлежат Евгению Вайнеру, 22,5% — Марату Чудновскому, 10% — Тимофею Анисимову. В регионе они развивают компанию «Аква-Регион», которая строит административные и промышленные объекты, в том числе для КамАЗа. В Москве Cleversport до сих пор не работал.

Первый проект Cleversport в Москве будет реализован по схеме build?to?rent: ГК «Самолет» построит трехэтажное здание под конкретного арендатора. Оператор займется оснащением и управлением. Речь пойдет о крупноформатном фитнес-центре с термальным комплексом. Сдача запланирована на 2030 год.

Крупные клубы на фитнес-рынке появляются нечасто. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорит, что всего в январе—июне 2026 года в России было открыто 365 фитнес-объектов, но 68% из них — небольшие студии.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева связывает сдержанные темпы открытий больших клубов со значительным объемом инвестиций и сложностью подбора площадок. Для загрузки центра среднего сегмента площадью 5–6 тыс. кв. м потребуется привлечь 6–8 тыс. платежеспособных клиентов, поясняет она.

Рост рынка фитнес-услуг замедляется. Согласно FitnessData, в июне его оборот в России увеличился на 12% год к году, до 25,4 млрд руб. В предыдущие два месяца рост составлял 16%. Аналитики не исключают, что вовлеченность населения в регулярные занятия снизилась. Рост оборотов уже не означает рост прибыльности, добавляет Елена Силина. Издержки клубов в январе—июне, по ее словам, увеличились на 27% год к году, в то время как цены на услуги прибавили лишь 10%. Маржинальность сейчас не превышает 5%.

Ольга Киселева отмечает, что фитнес-рынок в Москве растет быстрее, чем региональный: его оборот в первом квартале увеличился на 15% год к году, а по стране в целом — на 9%. В занятия фитнесом в Москве вовлечены 16% населения против 5,15% в среднем по стране. Елена Силина считает, что рентабельность фитнес-клубов в Москве потенциально выше, но работа в столице требует более сильного бренда и управленческой модели.

Дополнительно поддержать развитие в Москве фитнес-операторов может заинтересованность девелоперов. Доля фитнес-арендаторов в помещениях стрит-ритейла жилых комплексов растет, говорит старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян. Она связывает это с наличием у покупателей квартир запроса на инфраструктуру в шаговой доступности.

Александра Мерцалова