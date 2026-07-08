Юрлицо радиостанции «Эхо Москвы» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ЗАО «Эхо Москвы» о собственном банкротстве. Это следует из данных в картотеке суда.

Это второе заявление юрлица радиостанции о банкротстве. Первое было подано в ноябре 2025 года. Спустя два месяца его отозвали. Повторное заявление компания подала в мае.

В марте 2022 года «Эхо Москвы» отключили от эфира после требования Генпрокуратуры заблокировать сайт радиостанции. По версии ведомства, радиостанция распространяла фейки о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого руководство «Эха Москвы» объявило о ликвидации радиостанции и сайта.