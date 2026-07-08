Юрлицо радиостанции «Эхо Москвы» признали банкротом
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ЗАО «Эхо Москвы» о собственном банкротстве. Это следует из данных в картотеке суда.
Это второе заявление юрлица радиостанции о банкротстве. Первое было подано в ноябре 2025 года. Спустя два месяца его отозвали. Повторное заявление компания подала в мае.
В марте 2022 года «Эхо Москвы» отключили от эфира после требования Генпрокуратуры заблокировать сайт радиостанции. По версии ведомства, радиостанция распространяла фейки о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого руководство «Эха Москвы» объявило о ликвидации радиостанции и сайта.
Решение суда о банкротстве ЗАО «Эхо Москвы» последовало после того, как в июле 2024 года Арбитражный суд Москвы принял отказ компании ООО «ЭМХК», принадлежащей экс-главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом), от иска к топ-менеджерам «Газпром-Медиа». В этом иске требовалось взыскать с руководства холдинга 1,1 млрд рублей за убытки, связанные с прекращением деятельности радиостанции. В августе 2023 года «Газпром-Медиа», которому на момент закрытия радиостанции принадлежало 66% акций ЗАО «Эхо Москвы», высказал мнение о целесообразности ликвидации ЗАО «Эхо Москвы», так как радиостанция прекратила работу больше года назад и приносит убытки. На тот момент Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) считал, что мажоритарный акционер преувеличивал стоимость товарного знака в его текущем состоянии.
Ранее, 3 марта 2022 года, совет директоров «Эха Москвы» ликвидировал юрлицо радиостанции после того, как 1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к вещанию и сайту «Эха Москвы» за распространение, как утверждалось, недостоверных сведений о военной операции на территории Украины. Коллектив радиостанции пытался оспорить эти действия надзорных органов в суде, но безрезультатно.