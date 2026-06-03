Здание администрации Советского района Орла продают в десятый раз за 264 млн

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла в десятый раз выставило на аукцион здание с подвалом и участок под ними на улице Октябрьской, 30. Как следует из тендерной документации, начальная цена объектов по сравнению с предыдущими торгами, проведенными в феврале, выросла на 2%: с 258,7 млн до 264,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу здание районной администрации в Орле

Фото: из аукционной документации Выставленное на продажу здание районной администрации в Орле

Фото: из аукционной документации

Лот включает четырехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м с подвалом на 639,8 кв. м и земельный участок на 2,1 тыс. кв. м. Как следует из данных «Яндекс Карт», по этому адресу размещаются администрация Советского района Орла, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия городских образовательных учреждений, а также офис детского омбудсмена региона.

Шаг аукциона составляет 13,3 млн руб., размер задатка — 51,7 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 6 июля, итоги подведут 8-го.

Продажа активов ведется с июня 2022 года. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, кроме одного, который был отменен.

Кабира Гасанова