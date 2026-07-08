Глава села пострадал при атаке БПЛА под Белгородом

Беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области. Пострадали глава администрации села и двое военнослужащих подразделения «Орлан», сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

В селе Долгое ранения получили боец «Орлана» и сельский глава. Обоих доставили в Валуйскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Чиновник находится в тяжелом состоянии.

Второй военнослужащий получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук при попытке сбить дрон в городе Шебекино. Сейчас врачи оказывают ему помощь в Шебекинской ЦРБ, вскоре его должны перевести в белгородскую больницу.

Оперштаб сообщил об ударах БПЛА в селе Белянка Шебекинского округа, селе Бессоновка Белгородского округа, поселке Пролетарском Ракитянского округа и поселке Красная Яруга. Повреждения получили легковые и грузовые автомобили, частные и многоквартирные дома. В селе Белянка дрон взорвался на предприятии, там повреждена сельхозтехника.