Военный блогер «Тринадцатый» сообщил о своем задержании по уголовному делу

Силовики задержали военного блогера Егора Гузенко, ведущего Telegram-канал «Тринадцатый». Ему вменяют возбуждение ненависти либо вражды, сообщается в его канале. Утверждается, что блогера в ближайшее время могут отправить в СИЗО. Официально о задержании господина Гузенко не сообщалось.

Егор Гузенко с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2021 году его отправили под домашний арест по делу о хулиганстве, однако в марте 2022-го он нарушил меру пресечения и уехал на СВО как доброволец.

5 октября 2024 года Егора Гузенко задержали в Ставропольском крае и обвинили в нападении на представителя власти. Утверждалось, что он отказался снять маску по требованию полицейского, а затем напал на силовика. В ноябре того же года господин Гузенко подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО.

Никита Черненко