Военный блогер «Тринадцатый» сообщил о своем задержании по уголовному делу
Силовики задержали военного блогера Егора Гузенко, ведущего Telegram-канал «Тринадцатый». Ему вменяют возбуждение ненависти либо вражды, сообщается в его канале. Утверждается, что блогера в ближайшее время могут отправить в СИЗО. Официально о задержании господина Гузенко не сообщалось.
Егор Гузенко с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2021 году его отправили под домашний арест по делу о хулиганстве, однако в марте 2022-го он нарушил меру пресечения и уехал на СВО как доброволец.
5 октября 2024 года Егора Гузенко задержали в Ставропольском крае и обвинили в нападении на представителя власти. Утверждалось, что он отказался снять маску по требованию полицейского, а затем напал на силовика. В ноябре того же года господин Гузенко подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО.
В России возбуждение уголовных дел в отношении блогеров стало заметным явлением. Так, помимо Егора Гузенко, военного блогера «Тринадцатый», ранее были задержаны другие блогеры, которым вменяли различные правонарушения. Например, в мае 2024 года был арестован блогер Александр Соколовский за возбуждение ненависти, а в марте 2025 года краснодарского блогера Владимира Ваняна приговорили к штрафу и аресту за оскорбление участников СВО.
В целом, спектр обвинений, предъявляемых блогерам, довольно широк: от неуплаты налогов и легализации преступных доходов, как в случае с Дмитрием Портнягиным, до призывов к экстремизму и дискредитации армии, как у Вадима Харченко (признан иностранным агентом). Также встречались случаи, когда блогеров задерживали за хулиганство, нападение на полицейских, оскорбление ветеранов и даже за вымогательство.