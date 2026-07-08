В Екатеринбурге арестовали сотрудника рехаба по делу о похищении человека

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 30 августа сотрудника реабилитационного центра «Уралец» Антона Антонова. Его обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

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По версии следствия, Антон Антонов и неустановленные сотрудники центра, находясь в поселке Полеводство Чкаловского района Екатеринбурга, незаконно лишили свободы как минимум двух человек.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Полина Бабинцева