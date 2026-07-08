Владелец «Гамы» приобрел четыре исторических дома в Нижнем Новгороде

Четыре исторических здания на пересечении улицы Алексеевской и Холодного переулка в Нижнем Новгороде приобрело ООО «Октава», принадлежащее владельцу круизной компании «Гама» Дмитрию Галкину. Начальная стоимость единого лота увеличилась на торгах почти на 65% — до 38,37 млн руб., сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Всего было пять претендентов, которые сделали 14 шагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в лот вошли выявленный ОКН «Дом мещанина Я.К. Рыбина» в Холодном переулке, 18/39, дома №16 и 18А там же и здание на Алексеевской, 37А.

Егор Поляков добавил, что все четыре объекта могут стать частью комплексного проекта, в том числе по созданию гостиничной инфраструктуры. Завершить работы инвестор планирует за три года.

Добавим, в марте региональный земельный совет одобрил заявку ООО «Спецзастройщик "Стройспектр-НН"» на аренду земельного участка площадью 2,2 тыс. кв. м в Холодном переулке, 18. Инвестор намерен вложить 800 млн руб. в строительство гостиницы. По данным «Ъ-Приволжье», эти два проекта будут развиваться независимо друг от друга.

Галина Шамберина