«Стройспектр-НН» хочет построить гостиницу в Холодном переулке за 800 млн рублей

ООО «Спецзастройщик «Стройспектр-НН» получит в аренду земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м под строительство гостиницы в Холодном переулке, 18 в Нижнем Новгороде. Соответствующую заявку совет по земельным и имущественным отношениям одобрил без обсуждений 26 марта.

Расселенный дом в Холодном переулке, 18а Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Расселенный дом в переулке Холодном,18/39 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Инвестор намерен вложить в проект 800 млн руб. Его объемно-пространственные характеристики пока неизвестны. Предполагаемый срок реализации — семь лет. Сейчас по указанному адресу в центре города находится аварийный объект культурного наследия — дом №18/39 и дом №18а, который ОКН не является.

«Стройспектр-НН» принадлежит Татьяне Хафизовой и Петру Белову, владеющему товарным знаком «Андор». Компания была создана в декабре 2025 года.

Галина Шамберина