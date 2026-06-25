Четыре исторических дома в Нижнем Новгороде продают за 23 млн рублей

Власти Нижегородской области выставили на торги четыре дома на углу улицы Алексеевской и Холодного переулка в историческом центре Нижнего Новгорода. Общая площадь зданий составляет почти 756 кв. м, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выявленный ОКН «Дом мещанина Я.К. Рыбина»

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Выявленный ОКН «Дом мещанина Я.К. Рыбина»

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Среди них выявленный ОКН «Дом мещанина Я.К. Рыбина» в Холодном переулке, 18/39, дома №16 и 18А там же и здание на Алексеевской, 37А. По словам губернатора, последнее можно использовать как самостоятельное пространство для бизнеса или как часть комплексного проекта.

По данным с сайта торгов общая стоимость лота составляет 23,26 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте региональный земельный совет одобрил заявку ООО «Спецзастройщик «Стройспектр-НН» на аренду земельного участка площадью 2,2 тыс. кв. м в Холодном переулке, 18. Инвестор намерен вложить 800 млн руб. в строительство гостиницы.

Галина Шамберина