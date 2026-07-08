ЦКБ «Рубин» возглавил Владимир Дорофеев

Составлено ИИ-Ассистентъ

ЦКБ морской техники «Рубин» является крупнейшим в России конструкторским бюро подводного кораблестроения и входит в структуру АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Деятельность ЦКБ «Рубин» включает проектирование глубоководных морских роботов, неатомных подводных лодок, а также атомных стратегических ракетоносцев и многоцелевых АПЛ. В частности, под руководством Игоря Спасского, предшественника Игоря Вильнита на посту генерального конструктора (с 1983 по 2007 год), были разработаны проекты субмарин "Кальмар", "Акула", "Дельфин", "Гранит" и "Антей", а также платформы для освоения нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе. Примечательно, что проект ЦКБ «Рубин» 941 «Акула» создал самые большие подводные лодки в истории мировых флотов.

В последние годы ЦКБ МТ «Рубин» активно работает над проектами неатомных подводных лодок, такими как 677 «Лада» и 636 «Варшавянка», в том числе для ВМФ Индии. Например, в ноябре 2023 года Тихоокеанскому флоту была передана дизель-электрическая подлодка «Можайск» проекта 636.3 «Варшавянка», разработанная ЦКБ «Рубин». В 2022 году флоту была передана подлодка «Уфа» проекта 636 «Варшавянка». В начале 2022 года «Рубин» также открыл центр морской робототехники в Кронштадте. В ноябре 2025 года сообщалось о спуске на воду атомного подводного крейсера «Хабаровск», также спроектированного бюро «Рубин», который предназначен для применения современного морского подводного оружия, включая роботизированные средства.

Игорь Спасский, который возглавлял ЦКБ «Рубин» с 1974 по 2007 годы и был генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин, занимался разработкой подводных лодок с 1950 года. Он также руководил международным проектом по подъему затонувшей в Баренцевом море подлодки «Курск» в 2001 году. Он оставался научным руководителем бюро до своей кончины в сентябре 2024 года в возрасте 98 лет.