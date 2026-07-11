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Глобальные вымирания прошлого

С начала фанерозоя — времени повсеместного и ярко выраженного присутствия на планете развитой растительной и животной жизни (540 млн лет назад) выделяются пять глобальных вымираний, когда на планете исчезала аномально высокая доля видов. В среднем одно вымирание длилось от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Сегодня биосфера, по мнению большинства ученых, входит в шестое массовое вымирание, вызванное деятельностью человека.

Ордовикско-силурийское вымирание (445 млн лет назад). Исчезло около 85% морских видов животных (беспозвоночные брахиоподы, мшанки, трилобиты, конодонты). Вероятная причина: резкое похолодание и оледенение Гондваны (древний суперконтинент, включавший Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию и Новую Зеландию), за которым последовало быстрое потепление и подъем уровня океана.

Девонское вымирание (359 млн лет назад). Исчезло около 75% всех видов, в том числе почти все коралловые рифы (строматопороидеи, табуляты), многие группы рыб и трилобитов. Вероятная причина: активное развитие наземных растений вызвало эвтрофикацию океана («зарастание», вызванное избытком питательных веществ), кислородное голодание и колебания климата. Также возможно влияние вулканизма.

Пермское вымирание (252млн лет назад). Самая крупная катастрофа биосферы в истории Земли, которая привела к вымиранию 57% биологических семейств, 81% морских видов и 70% видов наземных позвоночных. Единственное известное массовое вымирание насекомых — около 57% родов и 83% видов всего класса. Вероятная причина: потопные извержения базальтовых вулканов, образовавших Сибирские траппы (обширные геологические образования из застывшей лавы), которые, в свою очередь, могли быть вызваны падением астероида в противоположную точку Земли.

Триасово-юрское вымирание (201 млн лет назад). По меньшей мере половина известных сейчас видов, живших на Земле в то время, вымерли. В частности, исчез целый класс конодонтов, составлявших 20% от всех морских семейств. Вымирание архозавров позволило динозаврам стать доминирующей группой на суше. Вероятные причины: постепенное изменение климата, изменение площади и глубины Мирового океана, вызванное движением земной коры, а также массовые извержения вулканов.

Мел-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад). Наиболее известная часть этого вымирания — исчезновение нептичьих динозавров. Всего же вымерло около 75% всех существовавших тогда видов живых организмов. После вымирания осталось много пустовавших экологических ниш, что послужило основой для распределения новых групп животных, в первую очередь — млекопитающих. Вероятная причина: столкновение Земли с астероидом, вызвавшее импактную зиму, лесные пожары, цунами и последующее кислотное отравление океана. Кратер от столкновения найден в Мексике, на полуострове Юкатан.

Фотогалерея

Какие животные вымерли за последние столетия

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В сентябре 1914 года в зоопарке Цинциннати (Соединенные Штаты) умер последний странствующий голубь — самка по имени Марта. В XVI—XVIII веках популяция этих птиц насчитывала от 3 до 5 млрд особей. Но со временем странствующий голубь вымер из-за активной охоты и вырубки лесов в в зоне его обитания — Северной Америке

В сентябре 1914 года в зоопарке Цинциннати (Соединенные Штаты) умер последний странствующий голубь — самка по имени Марта. В XVI—XVIII веках популяция этих птиц насчитывала от 3 до 5 млрд особей. Но со временем странствующий голубь вымер из-за активной охоты и вырубки лесов в в зоне его обитания — Северной Америке

Фото: Rob Stothard / Getty Images

Вересковый тетерев населял равнины Новой Англии до 1932 года. Эти птицы отличались замедленной реакцией и поэтому стали легкой добычей для хищников и охотников

Вересковый тетерев населял равнины Новой Англии до 1932 года. Эти птицы отличались замедленной реакцией и поэтому стали легкой добычей для хищников и охотников

Фото: Elise Amendola / AP

Квагги обитали на территории нынешней ЮАР, паслись стадами в 30—50 особей и, по одной из версий, не выдержали конкуренции за корм с домашним скотом. Последняя квагга умерла в Амстердамском зоопарке в августе 1883 года

Квагги обитали на территории нынешней ЮАР, паслись стадами в 30—50 особей и, по одной из версий, не выдержали конкуренции за корм с домашним скотом. Последняя квагга умерла в Амстердамском зоопарке в августе 1883 года

Фото: Frank Haes

Бескрылая гагарка считается первой из европейских и американских птиц, которую полностью истребил человек. Последняя встреча с ней задокументирована в июле 1844 года

Бескрылая гагарка считается первой из европейских и американских птиц, которую полностью истребил человек. Последняя встреча с ней задокументирована в июле 1844 года

Фото: Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images

Свиноногий бандикут обитал в австралийской саванне и вымер после того, как на континент завезли новых хищников — лис. В последний раз его видели в 1930—1940 годы

Свиноногий бандикут обитал в австралийской саванне и вымер после того, как на континент завезли новых хищников — лис. В последний раз его видели в 1930—1940 годы

Фото: John Gould

Бульдоговые крысы обитали на острове Рождества в Индийском океане. В 1890-е годы в этой местности начали добывать фосфаты. Вместе с шахтерами на остров попали черные крысы. Они заразили сородичей трипаносом и этим обрекли их на вымирание

Бульдоговые крысы обитали на острове Рождества в Индийском океане. В 1890-е годы в этой местности начали добывать фосфаты. Вместе с шахтерами на остров попали черные крысы. Они заразили сородичей трипаносом и этим обрекли их на вымирание

Фото: P.J. Smit / Charles William Andrews

Нетопырь острова Рождества относится к гладконосым летучим мышам. Она считается исчезнувшей с августа 2009 года. К причинами вымирания относят изменение климата, недостаток еды и смерти из-за столкновений с транспортом

Нетопырь острова Рождества относится к гладконосым летучим мышам. Она считается исчезнувшей с августа 2009 года. К причинами вымирания относят изменение климата, недостаток еды и смерти из-за столкновений с транспортом

Фото: соцсети

Олень Шомбургка считается исчезнувшим с 1938 года. Он вымер после того, как в Таиланде начали массовое производство риса на экспорт и превратили многие луга в плантации этого растения

Олень Шомбургка считается исчезнувшим с 1938 года. Он вымер после того, как в Таиланде начали массовое производство риса на экспорт и превратили многие луга в плантации этого растения

Фото: wikipedia.org / mf9000

Сумчатый волк обитал в Австралии и Новой Гвинее и вымер, не выдержав конкуренции с завезенной охотниками собакой динго. В сентябре 1936 года в зоопарке Хобарта (Австралия) от старости умерла последняя самка

Сумчатый волк обитал в Австралии и Новой Гвинее и вымер, не выдержав конкуренции с завезенной охотниками собакой динго. В сентябре 1936 года в зоопарке Хобарта (Австралия) от старости умерла последняя самка

Фото: wikipedia.org

Мексиканские гризли считаются исчезнувшими с 1960 года. Они были распространены в Соединенных Штатах и Мексике и стали жертвой неконтролируемой охоты

Мексиканские гризли считаются исчезнувшими с 1960 года. Они были распространены в Соединенных Штатах и Мексике и стали жертвой неконтролируемой охоты

Фото: Mills, Enos Abijah

Балийский тигр вымер к сентябрю 1937 года в результате того, что сафари на Бали стали модными среди охотников из Голландии

Балийский тигр вымер к сентябрю 1937 года в результате того, что сафари на Бали стали модными среди охотников из Голландии

Фото: Hary Atwell

С 2012 года вымершей признана японская выдра. Она обитала на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю (Япония). По одной из версий, вид исчез из-за того, что традиционные регионы его обитания серьезно изменились в результате экономического и промышленного освоения

С 2012 года вымершей признана японская выдра. Она обитала на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю (Япония). По одной из версий, вид исчез из-за того, что традиционные регионы его обитания серьезно изменились в результате экономического и промышленного освоения

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Тарпаны вымерли из-за распашки степей под поля и неконтролируемой охоты. Родиной этого вида считается Восточная Европа и европейская часть России. Последний жеребец умер от старости в 1918 году вблизи Миргорода (тогда Советская Россия)

Тарпаны вымерли из-за распашки степей под поля и неконтролируемой охоты. Родиной этого вида считается Восточная Европа и европейская часть России. Последний жеребец умер от старости в 1918 году вблизи Миргорода (тогда Советская Россия)

Фото: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images

Подвид черного носорога из Западной Африки под названием Diceros bicornis longipes признан вымершим в ноябре 2013 года. Виновниками считают браконьеров, которые специально охотились за его рогом

Подвид черного носорога из Западной Африки под названием Diceros bicornis longipes признан вымершим в ноябре 2013 года. Виновниками считают браконьеров, которые специально охотились за его рогом

Фото: Gilles MARTIN / Gamma-Rapho / Getty Images

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В сентябре 1914 года в зоопарке Цинциннати (Соединенные Штаты) умер последний странствующий голубь — самка по имени Марта. В XVI—XVIII веках популяция этих птиц насчитывала от 3 до 5 млрд особей. Но со временем странствующий голубь вымер из-за активной охоты и вырубки лесов в в зоне его обитания — Северной Америке

Фото: Rob Stothard / Getty Images

Вересковый тетерев населял равнины Новой Англии до 1932 года. Эти птицы отличались замедленной реакцией и поэтому стали легкой добычей для хищников и охотников

Фото: Elise Amendola / AP

Квагги обитали на территории нынешней ЮАР, паслись стадами в 30—50 особей и, по одной из версий, не выдержали конкуренции за корм с домашним скотом. Последняя квагга умерла в Амстердамском зоопарке в августе 1883 года

Фото: Frank Haes

Бескрылая гагарка считается первой из европейских и американских птиц, которую полностью истребил человек. Последняя встреча с ней задокументирована в июле 1844 года

Фото: Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images

Свиноногий бандикут обитал в австралийской саванне и вымер после того, как на континент завезли новых хищников — лис. В последний раз его видели в 1930—1940 годы

Фото: John Gould

Бульдоговые крысы обитали на острове Рождества в Индийском океане. В 1890-е годы в этой местности начали добывать фосфаты. Вместе с шахтерами на остров попали черные крысы. Они заразили сородичей трипаносом и этим обрекли их на вымирание

Фото: P.J. Smit / Charles William Andrews

Нетопырь острова Рождества относится к гладконосым летучим мышам. Она считается исчезнувшей с августа 2009 года. К причинами вымирания относят изменение климата, недостаток еды и смерти из-за столкновений с транспортом

Фото: соцсети

Олень Шомбургка считается исчезнувшим с 1938 года. Он вымер после того, как в Таиланде начали массовое производство риса на экспорт и превратили многие луга в плантации этого растения

Фото: wikipedia.org / mf9000

Сумчатый волк обитал в Австралии и Новой Гвинее и вымер, не выдержав конкуренции с завезенной охотниками собакой динго. В сентябре 1936 года в зоопарке Хобарта (Австралия) от старости умерла последняя самка

Фото: wikipedia.org

Мексиканские гризли считаются исчезнувшими с 1960 года. Они были распространены в Соединенных Штатах и Мексике и стали жертвой неконтролируемой охоты

Фото: Mills, Enos Abijah

Балийский тигр вымер к сентябрю 1937 года в результате того, что сафари на Бали стали модными среди охотников из Голландии

Фото: Hary Atwell

С 2012 года вымершей признана японская выдра. Она обитала на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю (Япония). По одной из версий, вид исчез из-за того, что традиционные регионы его обитания серьезно изменились в результате экономического и промышленного освоения

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Тарпаны вымерли из-за распашки степей под поля и неконтролируемой охоты. Родиной этого вида считается Восточная Европа и европейская часть России. Последний жеребец умер от старости в 1918 году вблизи Миргорода (тогда Советская Россия)

Фото: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images

Подвид черного носорога из Западной Африки под названием Diceros bicornis longipes признан вымершим в ноябре 2013 года. Виновниками считают браконьеров, которые специально охотились за его рогом

Фото: Gilles MARTIN / Gamma-Rapho / Getty Images

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