Кто занимается мониторингом изменения климата

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) — международное климатическое соглашение о совместной борьбе с последствиями опасного вмешательства человека в естественные природные системы, которое стало причиной глобального изменения климата. Принята 9 мая 1992 года на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро. Вступила в силу в 1994-м. Создана как международная правовая основа для совместных действий стран по борьбе с изменением климата. Ее секретариат располагается в Бонне (Германия). Ключевой механизм — ежегодные конференции, где страны оценивают прогресс и согласовывают новые меры. В конвенции участвуют около 200 стран и Евросоюз.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) создана 23 марта 1950 года (эту дату сейчас отмечают как Всемирный день метеоролога), в 1951-м получила статус специализированного учреждения ООН. Координирует международное сотрудничество в сфере метеорологии, гидрологии и климатологии: стандартизирует наблюдения, управляет Глобальной системой наблюдений (спутники, буи, станции), анализирует долгосрочные климатические тренды, запускает программы вроде Всемирной климатической программы. Работает в 193 государствах-членах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из спутников Росгидромета. Глобальная система мониторинга природных явлений совершенствуется с каждым годом, вот только собираемые данные пока не дают повода для оптимизма Фото: Росгидромет Россия разворачивает в Арктике современную сеть гидрометеорологических наблюдений Фото: Пресс-служба ИО РАН Следующая фотография 1 / 2 Один из спутников Росгидромета. Глобальная система мониторинга природных явлений совершенствуется с каждым годом, вот только собираемые данные пока не дают повода для оптимизма Фото: Росгидромет Россия разворачивает в Арктике современную сеть гидрометеорологических наблюдений Фото: Пресс-служба ИО РАН

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) учреждена в 1987–1988 годах совместно Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ВМО. Является независимым межправительственным органом. Не проводит собственных исследований, а систематизирует и анализирует мировую научную литературу (статьи, монографии), чтобы готовить объективные оценки изменений климата, их последствий и вариантов адаптации/смягчения. В работе участвуют эксперты из 195 стран. Основу составляют три Рабочие группы («Физические основы», «Воздействия и адаптация», «Смягчение последствий») и Целевая группа по кадастрам парниковых газов.

Европейская Служба по изменению климата «Коперник» (Copernicus Climate Change Service) запущена в 2014 году в рамках программы ЕС «Коперник». Управляется Европейской комиссией, операционную деятельность реализует Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Предоставляет климатическую информацию для поддержки политики адаптации и смягчения последствий: дает доступ к обработанным данным (в том числе из Climate Data Storе), аналитическим отчетам (например, European State of the Climate — «Состояние климата в Европе»), инструментам для разных секторов (энергетика, сельское хозяйство, страхование). Работает в странах ЕС и за их пределами.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США основано в 1958 году. Независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. Также активно занимается климатическим мониторингом: запускает спутники и миссии для наблюдения за атмосферой, океанами, криосферой, земной поверхностью. Координирует сеть независимых миссий — спутников и инструментов, которые собирают данные для климатологии.

Среди ключевых проектов: Terra (запущена в 1999 году) — изучает сушу, биосферу и атмосферу, Aqua (с 2002 года) — фокусируется на водном цикле (облака, осадки, температура океана), Aura (с 2004-го) — исследует химию атмосферы (озон, парниковые газы, качество воздуха), OCO-2 (с 2014-го) — измеряет концентрацию углекислого газа в атмосфере для понимания глобального углеродного цикла, ICESat-2 (с 2018-го) — оценивает баланс массы ледниковых покровов, высоту облаков и топографию суши с помощью лазерного альтиметра, Suomi NPP (с 2011-го) — обеспечивает непрерывность наблюдений за климатом, атмосферным составом и температурой поверхности океана. Данные с этих миссий интегрируются в глобальные климатические модели, повышая точность прогнозов. При этом агентство активно развивает новые инициативы (например, в рамках Earth System Observatory) для углубленного изучения сложных систем: парниковых газов, озонового слоя, океанских течений.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) — федеральное агентство США в структуре Министерства торговли. Создано 3 октября 1970 года. Миссия агентства — понимать и прогнозировать изменения климата, погоды, состояния океанов и побережий, делиться этими знаниями, а также сохранять прибрежные и морские экосистемы и ресурсы и рационально управлять ими. Для этого NOAA проводит научные исследования, собирает и анализирует данные, выпускает прогнозы и предупреждения (в том числе об ураганах и других стихийных бедствиях), управляет спутниковой группировкой для мониторинга Земли.