КПРФ предложила вернуться к однодневному голосованию при ДЭГе
Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Георгием Камневым внесла на рассмотрение созыва законопроект о запрете многодневного голосования на выборах, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Документ опубликован в думской базе.
По мнению авторов инициативы, голосование в течение нескольких дней «не позволяет обеспечить полноценный контроль за чистотой выборов, поскольку наблюдатели не имеют возможности наблюдения за бюллетенями в ночное время». Принятие законопроекта поспособствует «повышению доверия граждан к институту выборов», указано в пояснительной записке.
Одновременное применение «многодневки» и ДЭГа «требует привлечения дополнительных организационных и кадровых ресурсов» для избирательных комиссий, а также «усложняет процедуру общественного контроля», считают коммунисты. По их оценке, возврат к однодневному формату сэкономит бюджету порядка 10 млрд руб.
КПРФ неоднократно предлагала законопроекты об отмене «многодневки». В последний раз идея была закреплена в проекте Избирательного кодекса, внесенном на рассмотрение созыва в 2023 году. Парламентское большинство стабильно отклоняет соответствующие инициативы.
Инициатива КПРФ по упразднению многодневного голосования и ДЭГ не нова; коммунисты последовательно выступают против этих форматов, считая их непрозрачными и угрожающими суверенитету страны из-за возможного использования иностранного оборудования. Тем не менее, другие партии, такие как ЛДПР и «Новые люди», напротив, положительно относятся к ДЭГ, видя в нем будущее и инструмент для повышения явки. Ранее в 2025 году Госдума уже одобряла поправки, позволяющие проводить выборы полностью в электронной форме, что вызвало критику со стороны КПРФ. При этом председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркивала, что традиционное голосование бумажными бюллетенями останется основным видом.
Центризбирком стремится повысить доверие к дистанционному электронному голосованию и обеспечить прозрачность, внедряя трехуровневую систему наблюдения и предоставляя доступ к архивам блокчейн-транзакций, а также возможность очного контроля. Несмотря на это, опасения со стороны оппозиции сохраняются, в частности, из-за опасений, что ДЭГ и многодневное голосование могут затянуть процесс подсчета голосов и ударить по легитимности выборов, как это, по мнению некоторых, произошло с функцией переголосования в Москве.
При этом число регионов, использующих ДЭГ, неуклонно растет: к сентябрю 2025 года заявки на его проведение подали более 30 субъектов РФ, а 24 регионам уже согласовано применение ДЭГ. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян готовы воспользоваться ДЭГ. В Хакасии, например, более половины опрошенных жителей доверяют онлайн-голосованию, хотя главой республики является коммунист Валентин Коновалов, а региональное отделение КПРФ выступает против ДЭГ.