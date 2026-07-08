КПРФ предложила вернуться к однодневному голосованию при ДЭГе

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Георгием Камневым внесла на рассмотрение созыва законопроект о запрете многодневного голосования на выборах, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Документ опубликован в думской базе.

По мнению авторов инициативы, голосование в течение нескольких дней «не позволяет обеспечить полноценный контроль за чистотой выборов, поскольку наблюдатели не имеют возможности наблюдения за бюллетенями в ночное время». Принятие законопроекта поспособствует «повышению доверия граждан к институту выборов», указано в пояснительной записке.

Одновременное применение «многодневки» и ДЭГа «требует привлечения дополнительных организационных и кадровых ресурсов» для избирательных комиссий, а также «усложняет процедуру общественного контроля», считают коммунисты. По их оценке, возврат к однодневному формату сэкономит бюджету порядка 10 млрд руб.

КПРФ неоднократно предлагала законопроекты об отмене «многодневки». В последний раз идея была закреплена в проекте Избирательного кодекса, внесенном на рассмотрение созыва в 2023 году. Парламентское большинство стабильно отклоняет соответствующие инициативы.

Григорий Лейба