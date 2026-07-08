Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Чемпионат мира 1962 года в Чили стал настоящим триумфом бразильского нападающего Мануэля Франсиску дус Сантуса, которого все знали, как Гарринчу. Пеле тогда уже был восходящей звездой, и все думали, что именно он поведет команду к победе. Но будущий король футбола получил тяжелую травму в самом начале турнира.

Тот мундиаль, кстати, до сих пор считается самым грубым в истории. Но Гарринча со своим невероятным, непредсказуемым дриблингом был словно неуязвим. Когда он забил два мяча англичанам в четвертьфинале, одна из чилийских газет пыталась задаваться вопросом, с какой планеты этот нападающий?

Его игру тогда хотелось видеть всем. Даже когда в полуфинале Гарринчу выгнали с поля за стычку с соперником, премьер-министр Бразилии направил в Сантьяго телеграмму, и произошло по тем временам невероятное событие. Дисциплинарная комиссия признала решение судьи ошибкой, и впервые в истории чемпионатов мира с игрока сняли дисквалификацию. Правда, на финальный матч против сборной Чехословакии Гарринча вышел с температурой 38 и забить не смог. Но Бразилия выиграла 3:1, и нападающий все равно стал главной звездой турнира.

О Пеле тогда никто и не вспомнил, а Гарринча получил «Золотой мяч», «Золотую бутсу» как один из лучших бомбардиров и, конечно, был включен в символическую сборную чемпионата. После того триумфа в Бразилии его буквально носили на руках. По легенде, любой бар, куда заходил звездный игрок, становился популярным, а стул, где он сидел, достопримечательностью. Да, потом Гарринча умудрился все это потерять, но тот чемпионат мира в Чили навсегда останется в истории как вершина карьеры великого нападающего.

Владимир Осипов