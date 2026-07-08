Первоклассникам могут сократить количество часов по математике и литературе
Минпросвещения разрешило сокращать часы по некоторым предметам у первоклассников
Минпросвещения России разрешило школам в сентябре и октябре сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения.
Согласно документу, такая возможность предусмотрена для адаптации школьников к учебному процессу. Приказом № 729 допускается уменьшение общего числа часов по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд». Для каждого предмета установлена максимально допустимая норма сокращения в процентах. Содержание учебных программ при этом не изменится, указано в документе.
При этом не рекомендовано сокращать количество уроков по учебному предмету «Физическая культура». В Минпросвещения объяснили, что двигательная активность — естественная потребность детей младшего школьного возраста. Нововведения вступают в силу с нового учебного года.
С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Новые требования закреплены приказом Минпросвещения.
Решение Минпросвещения связано с общим курсом на оптимизацию образовательной нагрузки и адаптацию школьников к учебному процессу, что обсуждается как минимум с апреля 2024 года, когда президент Владимир Путин поручил правительству сбалансировать нагрузку на школьников, в том числе сократив время на домашние задания. Нововведения касаются не только сокращения часов по отдельным предметам. Так, ранее Минпросвещения уже сообщало о сокращении часов родного языка и литературы для первоклассников с 1 сентября. Это произошло из-за необходимости соответствия санитарным нормам (СанПиН), ограничивающим недельную нагрузку 20 часами (21 час допустим только с дополнительным уроком физкультуры). Эти изменения вызвали обеспокоенность в ряде регионов, таких как Татарстан, Якутия и Марий Эл, власти которых выразили намерение добиваться сохранения прежнего объема преподавания. При этом отмечалось, что школы смогут компенсировать сокращение за счет внеурочных занятий.
В целом, Минпросвещения разрабатывает различные варианты расписаний для всех классов с 1 по 11, чтобы обеспечить оптимизацию образовательной нагрузки и равномерное распределение учебы. Эти меры часто согласуются с Роспотребнадзором. Например, в августе 2025 года ведомство предложило 30 вариантов расписаний для 2025–2026 учебного года. Помимо первоклассников, изменения коснутся и старших классов: с 2026 года Минпросвещения планирует сократить в школах количество часов, выделенных на изучение иностранного языка в 5–7 классах, чтобы выделить время на новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».