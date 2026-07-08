Первоклассникам могут сократить количество часов по математике и литературе

Минпросвещения России разрешило школам в сентябре и октябре сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения.

Согласно документу, такая возможность предусмотрена для адаптации школьников к учебному процессу. Приказом № 729 допускается уменьшение общего числа часов по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд». Для каждого предмета установлена максимально допустимая норма сокращения в процентах. Содержание учебных программ при этом не изменится, указано в документе.

При этом не рекомендовано сокращать количество уроков по учебному предмету «Физическая культура». В Минпросвещения объяснили, что двигательная активность — естественная потребность детей младшего школьного возраста. Нововведения вступают в силу с нового учебного года.

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Новые требования закреплены приказом Минпросвещения.