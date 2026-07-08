Госдума приняла закон о поддержке «Почты России»

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли правительственный закон, направленный на поддержку и модернизацию «Почты России». Это следует из информации в базе нижней палаты.

Документ предполагает появление у «Почты России» новых источников финансовых средств. В качестве альтернативы оказанию госуслуг в электронном формате компания может принимать аналогичные заявления лично за дополнительную плату, после чего доставлять их адресатам и сообщать заявителю о результатах. «Почте России» разрешат привлекать юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах.

Закон также нацелен на создание электронной почтовой системы на базе «Госуслуг». У граждан и компаний, в том числе ИП, появятся электронные почтовые ящики. В основном они необходимы для получения писем от госорганов и Банка России, но их можно будет использовать для обмена простыми сообщениями. За получение писем через «Госуслуги» платить не придется, отдельную плату будут взимать за отправку сообщений. За использование электронного почтового ящика юрлицами и ИП, за исключением значимой корреспонденции, нужно будет платить каждый месяц.

Кроме того, документом предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Доступ к ним кроме жильцов дома будут иметь сотрудники «Почты России», управляющие компании и организации, которые выписывают счета на оплату услуг ЖКХ.

Закон, в частности, предусматривает возможность доставки квитанций на оплату жилья и услуг ЖКХ в личный кабинет на «Госуслугах», если получатель зарегистрирован на портале. Согласно инициативе, такой способ доставки признают надлежащим и бумажные документы на оплату отправлять не будут.