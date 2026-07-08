Деревня в Италии ввела штрафы за появление в общественных местах в купальниках

В туристической рыбацкой деревне Варенна, расположенной на побережье озера Комо в Италии, начали действовать правила, регламентирующие внешний вид, пишет Il Messaggero. Запрещено пребывание в общественных зонах Варенны с обнаженным торсом, а также в купальных костюмах. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы в размере от €50 до €200. В купальниках и плавках теперь разрешено появляться исключительно в пляжных зонах и на борту прогулочных судов.

В последнее время туристический поток в Варенну, постоянное население которой насчитывает около 650 человек, возрос. По словам местных властей, подобные меры должны помочь в борьбе с невоспитанными гостями региона, обеспечить жителям покой и тишину, а также сохранить облик деревни.

Помимо дресс-кода количество участников туристических групп теперь ограничено 25 людьми, им запрещено занимать узкие улочки, мешая проходу граждан, а гидам — использовать громкоговорители.

Екатерина Наумова