Деревня в Италии ввела штрафы за появление в общественных местах в купальниках
В туристической рыбацкой деревне Варенна, расположенной на побережье озера Комо в Италии, начали действовать правила, регламентирующие внешний вид, пишет Il Messaggero. Запрещено пребывание в общественных зонах Варенны с обнаженным торсом, а также в купальных костюмах. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы в размере от €50 до €200. В купальниках и плавках теперь разрешено появляться исключительно в пляжных зонах и на борту прогулочных судов.
В последнее время туристический поток в Варенну, постоянное население которой насчитывает около 650 человек, возрос. По словам местных властей, подобные меры должны помочь в борьбе с невоспитанными гостями региона, обеспечить жителям покой и тишину, а также сохранить облик деревни.
Помимо дресс-кода количество участников туристических групп теперь ограничено 25 людьми, им запрещено занимать узкие улочки, мешая проходу граждан, а гидам — использовать громкоговорители.
Введение ограничений на внешний вид в общественных местах Италии соответствует общей тенденции местных властей по борьбе с некультурным поведением туристов. Так, в Венеции штрафы за неподобающий внешний вид (например, появление с голым торсом или в купальном костюме) могут достигать €350. В Риме действуют аналогичные запреты, а штрафы за нарушение внешнего вида составляют от €250 до €400. В небольших городах Италии также предпринимаются различные меры: в Портофино нельзя останавливаться для селфи в определенных зонах под угрозой штрафа до €275, а в Эраклее (в провинции Венеция) запрещено строить песочные замки, предусмотрен штраф в €250.
Проблема массового туризма и его последствий для местного населения поднимается в Италии не в первый раз. В некоторых популярных туристических локациях, например на острове Сардиния (пляж Ла-Пелоза), введены ограничения на использование полотенец на песке, а на пляже Спьяджа-Роза (Сардиния) вход вовсе запрещен, а за попытку вынести песок предусмотрен штраф до €3,5 тыс. Кроме того, на ряде итальянских пляжей установлен лимит на количество посетителей. Это отражает стремление сохранить уникальные природные объекты и обеспечить комфорт для местных жителей, страдающих от наплыва туристов.