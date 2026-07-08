На всех АЗС Алтая запустят систему контроля за продажей топлива

На Алтае на всех заправках с 9 июля заработает информационная система «Контроль отпуска топлива». Она позволит продавцам на АЗС соблюдать введенные в регионе ограничения на продажу бензина и дизеля, написал губернатор Андрей Турчак в Telegram-канале.

С завтрашнего дня купить топливо можно будет только при предоставлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы АЗС будут заносить номер машины в систему — и если владелец автомобиля попытается купить топливо сверх лимита в течение суток, система не позволит этого сделать. «Это необходимо для снижения повышенного спроса, который фиксируется сегодня в Горно-Алтайске и всех районах республики»,— объяснил господин Турчак.

Власти также анонсировали запуск интерактивной карты с информацией о наличии топлива на заправках и датах следующих поставок. Информацию будут предоставлять сами АЗС. Такая карта уже работает в Крыму.

Сейчас на территории Алтая действуют ограничения на покупку топлива: не более 50 л бензина и 100 л дизеля в одни руки. В Чойском, Турочакском, Майминском и Чемальском районах, а также в Горно-Алтайске лимиты сокращены — не более 30 л бензина и 50 л дизеля в одни руки. Андрей Турчак отметил, что за превышение лимитов предусмотрены штрафы для водителей и владельцев АЗС.

Губернатор заверил, что меры — временные и направлены на стабилизацию топливно-энергетической системы региона. По его словам, резервный запас топлива обеспечен, поставки идут ежедневно, а нехватки бензина у коммунальных, социальных, экстренных и других служб нет.