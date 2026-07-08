Эрмитаж протестирует гибкую систему цен на билеты для распределения потоков
Эрмитаж с 14 июля начнет в тестовом режиме вводить гибкую систему стоимости билетов, сообщила пресс-служба музея. Это необходимо для распределения потоков посетителей.
«Вечерние сеансы станут в 1,7-2,4 раза дешевле дневных. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы разгрузить залы в пиковые часы и обеспечить комфорт и безопасность каждому посетителю»,— пояснили в музее.
По вторникам, пятницам и субботам билеты на сеансы с 11:00 обойдутся в 1,2 тыс. руб., с 16:00 — 700 руб., с 18:00 — 500 руб. По средам, четвергам и воскресенья посещение музея будет стоить 1,2 тыс. руб. с 11:00 и 700 руб. Льготных категорий нововведение не касается.
Основной причиной перемен в Эрмитаже назвали наплыв посетителей с 11:00 до 16:00, из-за чего возникает «критическая нагрузка на инфраструктуру». В высокий летний сезон приходить в музей в самые популярные часы становится некомфортно. «Задача новой системы — перераспределить потоки, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств»,— указали в музее.
В прошлом сезоне Эрмитаж уже снижал цены на вечерние сеансы для распределения потоков, но посетители все равно выбирали дневные часы. Сейчас стандартный билет в Главный музейный комплекс для взрослого стоит 700 руб., а сеансы после 17:00 по вторникам, пятницам и субботам — 500 руб.
В Государственном Эрмитаже уже давно применяются меры по регулированию потоков посетителей. Например, музей регулярно предоставляет бесплатное посещение в связи с различными праздниками, такими как Международный женский день, Международный день музеев, а также Дни Эрмитажа. Такие меры, однако, не всегда помогают избежать очередей: так, в дни бесплатного посещения на входе в музей могут выстраиваться очереди в несколько десятков метров.
В 2024 году гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал, что музей сталкивается с негативом в интернете из-за присутствия детей, которые "бегают и шумят", однако сам Пиотровский говорил о том, что "беременные женщины должны приходить в Эрмитаж — тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие". Пиотровский также упомянул, что сократилось количество туристических групп, их доля составляет до 10% от общей аудитории. До пандемии COVID-19 музей принимал до 3,5 млн человек в год.
Ранее Эрмитаж уже изменял ценовую политику. Например, с 1 декабря Государственный Эрмитаж увеличил базовую стоимость входных билетов в Главный музейный комплекс и Главное здание штаба до 700 рублей. При этом цена билетов на вечерние сессии по вторникам, пятницам и субботам, проводящиеся в 17:00, 17:30 и 18:00, сохранялась на уровне 500 рублей. Также с июня 2024 года стоимость билетов с открытой датой в Зимний дворец и Главный штаб выросла на 20%, составляя 1200 рублей вместо 1000 рублей, сохраняя при этом цену разового билета с фиксированным временем посещения в 500 рублей.
Эрмитаж также активно использует билетно-пропускную систему TicketNet, разработанную компанией «Инфотех». Эта система установлена в различных музеях, включая музеи Московского Кремля. Музей сохраняет социальные программы, предоставляя бесплатный вход для детей до 14 лет, многодетных семей, участников СВО и членов их семей, а также студентов, пенсионеров и других льготных категорий по «Пушкинской карте» и программе «Серебряный возраст».