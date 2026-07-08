Эрмитаж протестирует гибкую систему цен на билеты для распределения потоков

Эрмитаж с 14 июля начнет в тестовом режиме вводить гибкую систему стоимости билетов, сообщила пресс-служба музея. Это необходимо для распределения потоков посетителей.

«Вечерние сеансы станут в 1,7-2,4 раза дешевле дневных. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы разгрузить залы в пиковые часы и обеспечить комфорт и безопасность каждому посетителю»,— пояснили в музее.

По вторникам, пятницам и субботам билеты на сеансы с 11:00 обойдутся в 1,2 тыс. руб., с 16:00 — 700 руб., с 18:00 — 500 руб. По средам, четвергам и воскресенья посещение музея будет стоить 1,2 тыс. руб. с 11:00 и 700 руб. Льготных категорий нововведение не касается.

Основной причиной перемен в Эрмитаже назвали наплыв посетителей с 11:00 до 16:00, из-за чего возникает «критическая нагрузка на инфраструктуру». В высокий летний сезон приходить в музей в самые популярные часы становится некомфортно. «Задача новой системы — перераспределить потоки, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств»,— указали в музее.

В прошлом сезоне Эрмитаж уже снижал цены на вечерние сеансы для распределения потоков, но посетители все равно выбирали дневные часы. Сейчас стандартный билет в Главный музейный комплекс для взрослого стоит 700 руб., а сеансы после 17:00 по вторникам, пятницам и субботам — 500 руб.