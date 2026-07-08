Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России

Депутаты Госдумы на заседании 8 июля приняли во втором и третьем чтениях правительственные поправки, вводящие дополнительные требования для трудовых мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В частности, за уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства, и мигранты должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В случае нарушения иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу и они должны будут вместе с родственниками покинуть Россию.

Дети мигрантов смогут оставаться в России только на срок действия разрешения на работу родителя и при условии оплаты авансового платежа по НДФЛ. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть страну либо подать заявление на патент.

«Сформирована правовая база, которая позволит Министерству внутренних дел, другим ведомствам эффективно реализовывать миграционную политику в интересах страны, наших граждан и наводить порядок», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании господин сообщил, что с 2024 года Думой принято 30 федеральных законов в данной сфере, из которых 21 был инициирован депутатами. Он пообещал, что работа будет продолжена.