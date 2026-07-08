Эрдоган заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разделяет видение президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта между Россией и Украиной. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара использует и свои каналы связи, чтобы направить Россию к миру.

«Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины»,— сказал господин Эрдоган на открытии пленарной сессии саммита НАТО в Анкаре (цитата по Anadolu).

8 июля Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита. Как писал Reuters, после этого американский президент планирует связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Тем временем, по словам источников The New York Post, Украина отошла от проекта плана по прекращению огня, предложенного США в прошлом году.

Лусине Баласян