Израильские ученые сообщили о падении уровня тестостерона у мужчин на 54%

За 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин упал на 54%. К такому выводу пришли ученые Школы общественного здоровья и медицины имени Брауна в Израиле. Исследователи назвали эту ситуацию «масштабным кризисом в мужском репродуктивном здоровье», пишет The Guardian.

Израильские ученые проверили данные об уровне гормона у 118 тыс. мужчин за период с 1972 по 2019 год. В исследовании участвовали мужчины из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании.

В числе основных причин падения уровня тестостерона ученые назвали ожирение и диабет. На них, по разным оценкам, приходится от 25% до 50% случаев снижения показателя. Однако специалисты не исключают, что на снижение уровня тестостерона также повлияло глобальное потепление и ухудшение экологии, в частности, увеличение воздействия опасных химических веществ на население.

Во время предыдущего исследования та же группа ученых установила, что за последние 40–50 лет средняя концентрация сперматозоидов у мужчин снизилась более чем на 52%, а их количество — на 62%.

Алена Миклашевская