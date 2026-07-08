CNBC: Netflix, Disney и YouTube хотят транслировать матчи ЧМ по футболу

Американские корпорации Netflix, Disney и Alphabet (ей принадлежит YouTube) хотят приобрести права на трансляцию в США матчей чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034 годов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Сейчас права на трансляцию принадлежат медиакорпорации Руперта Мёрдока Fox Corp.

Amazon, которой в настоящее время принадлежат права на трансляцию Лиги чемпионов UEFA в Великобритании, и Apple, которой принадлежат глобальные права на трансляцию матчей американской футбольной лиги MLS, «могут вступить в борьбу, еще больше подогревая потенциальную войну за эти права».

Эксперты объясняют возросший интерес к трансляциям футбольных матчей высокими рейтингами ЧМ-2026. Матч между сборными США и Бельгии посмотрели 42 млн человек, что стало рекордом для трансляций футбольных матчей в США.

По словам источников CNBC, «руководители медиакомпаний закладывают в бюджет от $1,5 млрд до $2 млрд на права на трансляцию в США каждого из будущих чемпионатов мира на разных языках». По неофициальным данным, компания Fox заплатила $485 млн за права на трансляцию ЧМ-2026 на английском языке в США, а телекомпания Telemundo, входящая в состав NBCUniversal, заплатила $600 млн за права на показ матчей на испанском языке. Последний раз FIFA вела переговоры с Fox и Telemundo в 2011 году. Четыре года спустя FIFA продлила соглашение до 2026 года.

Евгений Хвостик