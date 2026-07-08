Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal History Archive / Getty Images Фото: Universal History Archive / Getty Images

Как ни странно, первый в истории автомобиль ездил на домашнем средстве для уборки. Когда в 1888 году Берта Бенц впервые отправилась из Мангейма в Пфорцхайм на Motorwagen мужа-изобретателя, в его баке плескался лигроин — модный в ту пору растворитель грязи и жира на основе нефти. На полпути топливо кончилось, и в городке Вислох Берте пришлось заехать в аптеку за лигроином. Эта аптека поныне считается первой в мире топливной станцией, о чем напоминает памятник фрау Бенц перед входом.

Еще 15 лет топливо для авто продавали где только можно: в аптеках, хозяйственных, керосиновых и скобяных лавках. Но регулярные пожары прозрачно намекали, что заправки должны стоять отдельно. Первая открылась в 1905 году в Сент-Луисе, штат Миссури. Через два года в Штатах заработала первая сеть АЗС, а к началу Первой мировой только в России насчитывалось почти 500 бензоколонок. И правильно, пусть строят больше. Народ заправки любит.

Павел Шинский