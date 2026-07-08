«Это бытовая электроэнцефалограмма»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NeoRhythm Фото: NeoRhythm

Недавно удалось протестировать занимательный гаджет, который выглядит уже не как будущее, а как настоящее. Нейрообруч — симпатичная повязка, оснащенная датчиками, считывающими активность мозга и показывающими: вот ты собран, вот рассеян, слишком сконцентрирован или идеально расслаблен.

Конечно, это не «чтение мыслей», а бытовая электроэнцефалограмма. Устройство получает сигналы через кожу головы. Дальше алгоритм пытается определить состояние человека и направить его в нужное русло. Допустим, во время медитаций нужно максимально расслабиться и не пускать лишние мыслей. Гаджет дает обратную связь, в том числе с помощью звуков: например, легкий шум волн значит, что вы медитируете эффективно, а если вдруг на этом фоне громко закричали чайки — надо пересмотреть практику.

Это называется нейрофидбек, и исследователи давно его изучают. Есть данные, что такой отклик помогает в отдельных случаях, например, при проблемах с концентрацией или тревожностью. Но часть работ предполагает, что его нельзя назвать универсальным инструментом для тренировки когнитивных способностей. Есть и более приземленная причина популярности таких гаджетов: сам факт их использования заставляет концентрироваться, расслабляться — словом, заняться собой. Это уже само по себе неплохо и прокачивает дисциплину.

Помимо прочего, гаджет может определять индивидуальную пиковую альфа-частоту. Как считается, она отражает когнитивные способности и творческий потенциал. К слову, меня устройство окрестило «Создателем» — человеком, который легко переключается между творческими задачами и может выполнять несколько дел одновременно. А вот глубокое погружение только в одну тему дается моему мозгу сложнее. Наверное, он находит это слишком скучным.

Анна Кулецкая