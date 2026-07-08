Жителя Приангарья поместили под арест после угроз полицейскому на АЗС
Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области заключил жителя поселка Усть-Ордынский под стражу до 5 сентября 2026 года. Мужчина обвиняется в противоправных действиях в отношении представителя власти, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
По версии следствия, 5 июля 36-летний местный житель в ночное время на АЗС в поселке Усть-Ордынский угрожал применением насилия и нецензурно оскорблял сотрудника органов внутренних дел. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям — «Оскорбление представителя власти» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
Как сообщалось ранее, об инциденте на АЗС стало известно после распространения в интернете видеоролика. Мужчина на внедорожнике Audi пытался заправиться без очереди. Его остановили другие автомобилисты и сотрудник полиции. Представителю правоохранительных органов мужчина угрожал насилием, нецензурно ругался в его адрес. Полицейский достал из кобуры табельное оружие и направил в сторону агрессора. 6 июля водитель был задержан, ему предъявлены обвинения.
Уголовное дело по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК РФ) часто возбуждается в случаях конфликтов между гражданами и правоохранительными органами. Подобные инциденты происходят в различных регионах: например, в Адыгее жителя оштрафовали за угрозы полицейским после того, как он отказался остановить машину, а в Удмуртии мужчину осудили за угрозы участковому и брошенный в него камень.
Санкции по статье 318 УК РФ варьируются: за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, может грозить до пяти лет лишения свободы. Случаи, когда обвиняемые проявляют агрессию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, нередки. Так, жителя Алтая приговорили к пяти годам колонии за нападение на полицейских, а в Кузбассе подозреваемого, держащего топор и нож, задержали после нападения на участкового и сотрудников вневедомственной охраны.