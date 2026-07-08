Onlinetours: многодетные семьи тратят на отпуск в 2,5 раза больше бездетных пар

Аналитики сервиса Onlinetours ко Дню семьи, любви и верности изучили бронирования пакетных туров и выяснили, что расходы на отдых растут пропорционально количеству детей. Если пары без детей тратят на поездку в среднем 171 тыс. рублей, то семьи с тремя детьми — уже 421 тыс. рублей. С одним ребенком средний чек составляет 257 тыс. рублей, с двумя — 331 тыс. рублей.

Предпочтения по направлениям не изменились. За рубежом лидирует Турция: для семьи с одним ребенком поездка обходится в 281 тыс. руб., с тремя — в 471 тыс. руб. В лидерах у взрослых с детьми также Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, следует из пресс-релиза.

Во внутреннем туризме первое место занимают курорты Краснодарского края — средний чек составляет от 98 до 118 тыс. руб. в зависимости от числа детей. При этом семьи с тремя детьми практически полностью концентрируются на Черном море. Аналитики отметили, что самым популярный формат отпуска вне зависимости от состава семьи — поездка на 7–9 ночей.