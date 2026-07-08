Onlinetours: многодетные семьи тратят на отпуск в 2,5 раза больше бездетных пар
Аналитики сервиса Onlinetours ко Дню семьи, любви и верности изучили бронирования пакетных туров и выяснили, что расходы на отдых растут пропорционально количеству детей. Если пары без детей тратят на поездку в среднем 171 тыс. рублей, то семьи с тремя детьми — уже 421 тыс. рублей. С одним ребенком средний чек составляет 257 тыс. рублей, с двумя — 331 тыс. рублей.
Предпочтения по направлениям не изменились. За рубежом лидирует Турция: для семьи с одним ребенком поездка обходится в 281 тыс. руб., с тремя — в 471 тыс. руб. В лидерах у взрослых с детьми также Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, следует из пресс-релиза.
Во внутреннем туризме первое место занимают курорты Краснодарского края — средний чек составляет от 98 до 118 тыс. руб. в зависимости от числа детей. При этом семьи с тремя детьми практически полностью концентрируются на Черном море. Аналитики отметили, что самым популярный формат отпуска вне зависимости от состава семьи — поездка на 7–9 ночей.
Увеличение расходов на отпуск у семей с детьми, особенно многодетных, вполне объяснимо. Общая стоимость тура для семейных туристов традиционно выше, и они чаще выбирают туры по системе «Все включено» для оптимизации бюджета поездки. Тем не менее, для многих многодетных семей стоимость поездки является значительным препятствием: например, жительница Сургута, мать пятерых детей, озвучила, что только авиабилеты в одну сторону для её семьи могут стоить 140-150 тыс. рублей.
Государство пытается поддержать такие семьи. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) планируют увеличить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха до 20 тыс. рублей на каждого ребенка из многодетных семей. Также рассматриваются возможности освобождения многодетных семей от уплаты курортного сбора, который вводится во многих регионах, чтобы не делать отдых недоступным. На Ставрополье, например, в 2024 году собрали более 452 млн рублей за счет курортного сбора, которые направляются на благоустройство инфраструктуры, но из-за него длительный семейный отдых становится дороже.