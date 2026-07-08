Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Свердловской области 8 и 9 июля

В Свердловской области 8 и 9 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с, предупредили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Гражданам советуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и балконы, убрать с них легкие предметы. На улице категорически не рекомендуется укрываться под высокими деревьями и рекламными щитами — в условиях непогоды велика вероятность их обрушения. Также спасатели советуют избегать низинных участков и подтопляемых территорий.

Автомобилистам советуют отказаться от поездок. Если непогода застала в пути, водителям советуют снизить скорость и включить аварийную сигнализацию. Владельцев автомобилей также просят не оставлять машины под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями, а после непогоды спасатели советуют проверить состояние стекол, фар и зеркал.

Полина Бабинцева