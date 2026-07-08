Жителя Химок приговорили к 14 годам за работу на СБУ

Мособлсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. жителя Химок Евгения Федорова. Его признали виновным в госизмене за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, Федоров сам вышел на контакт с украинской спецслужбой и впоследствии передавал координаты складов горюче-смазочных материалов и помещений охраны в аэропорту «Шереметьево», а также собирал информацию о служебной территории «Аэрофлота» для совершения диверсии.

В ФСБ заявили, что при обыске оперативники нашли на компьютере Евгения Федорова материалы, которые он ранее отправил в СБУ. Также на устройстве нашли программу для шифрования сообщений, инструкции по изготовлению взрывчатки и экстремистскую литературу.

Никита Черненко