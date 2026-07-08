Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК Rapid Ranger на Украине

Российские военнослужащие поразили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Rapid Ranger британского производства на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Ранее в сводках ведомства это вооружение не упоминалось.

Под удар вооруженных сил РФ также попал бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Средства ПВО сбили в зоне спецоперации 903 беспилотника самолетного типа и восемь авиабомб ВСУ.