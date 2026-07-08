Центробанк предложил запретить завышать цены на жилье при рассрочке
Цена квартиры при покупке в рассрочку не должна превышать стоимость жилья при полной оплате, заявил зампредседателя Центробанка Михаил Мамута. Регулятор предлагает закрепить такую норму законодательно, законопроект планируют в ближайшее время внести в Госдуму, пишут «Известия».
По словам господина Мамуты, аналогичное правило уже действует при покупке других товаров в рассрочку. Центробанк считает, что такой подход необходимо распространить и на рынок жилья. «Мы категорически поддерживаем законопроект. Ждем его внесения и надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — отметил Михаил Мамута.
Помимо ограничения цены законопроект предусматривает повышение прозрачности договоров рассрочки. Сейчас условия таких сделок часто изложены сложно. Из-за этого покупатели не всегда могут оценить все обязательства, пояснили в ЦБ.
Инициатива Центробанка по запрету завышения цен на жилье при рассрочке является частью более широких усилий регулятора по регулированию рынка рассрочки при покупке жилья, которые начались как минимум за два года до текущего предложения. В феврале 2025 года Банк России предупредил о множестве рисков при покупке жилья в рассрочку, включая скрытый рост долговой нагрузки покупателей, непрозрачность правил продажи и ухудшение экономики проектов для застройщиков. Отмечалось, что задолженность перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй, что может привести к неправильной оценке долговой нагрузки. В июле 2024 года Банк России уже предлагал свой подход к защите пользователей этой услуги, указывая на отсутствие у клиентов информации о всех условиях договора, размере возможной переплаты и штрафах за просрочку.
Банк России видит значительный рост популярности таких схем, когда рассрочка становится альтернативой классической ипотеке, особенно на первичном рынке жилья. В первом квартале 2025 года доля рассрочек в сделках купли-продажи на первичном рынке достигала 40%. Регулятор неоднократно выражал обеспокоенность по поводу искусственного роста цен на жилье и возможного дефолта заемщиков, которые приобрели недвижимость по завышенной цене через такие программы, подчеркивая, что это может привести к потере как квартиры, так и первоначального взноса, а также к дополнительным долгам перед банками. Эти опасения подкрепляются наблюдениями, что рост цен на жилье с 2020 года существенно опережал рост доходов населения, а разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках значительно увеличился.