Центробанк предложил запретить завышать цены на жилье при рассрочке

Цена квартиры при покупке в рассрочку не должна превышать стоимость жилья при полной оплате, заявил зампредседателя Центробанка Михаил Мамута. Регулятор предлагает закрепить такую норму законодательно, законопроект планируют в ближайшее время внести в Госдуму, пишут «Известия».

По словам господина Мамуты, аналогичное правило уже действует при покупке других товаров в рассрочку. Центробанк считает, что такой подход необходимо распространить и на рынок жилья. «Мы категорически поддерживаем законопроект. Ждем его внесения и надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — отметил Михаил Мамута.

Помимо ограничения цены законопроект предусматривает повышение прозрачности договоров рассрочки. Сейчас условия таких сделок часто изложены сложно. Из-за этого покупатели не всегда могут оценить все обязательства, пояснили в ЦБ.