Трамп об отмене перемирия в Иране, захвате Гренландии и разочаровании в НАТО
Президент США: режим прекращения огня с Ираном больше не действует
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов перед саммитом НАТО в столице Турции Анкаре. Глава государства, в частности, объявил о прекращении перемирия в Иране, выразил недовольство союзниками по альянсу и в очередной раз указал на необходимость контроля Вашингтона над Гренландией. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Filip Singer, Pool Photo / AP
НАТО
- Я недоволен тем, как союзники по НАТО повели себя во время войны с Ираном и относительно Гренландии.
- Министру финансов Скотту Бессенту приказано полностью остановить торговлю с Испанией, которая является ужасным партнером по Североатлантическому альянсу.
- Я не хочу иметь дел с Испанией.
- В НАТО с США обходились несправедливо, Вашингтон платил в бюджет альянса непропорционально много.
- Я разочарован в НАТО.
Гренландия
- Остров очень важен для США, больше, чем Дании.
- Вашингтону нужна Гренландия для защиты мира, а не только собственных интересов.
Иран
- Я не хочу иметь с ними дел, это «больные люди».
- Я думаю, что (прекращение огня с Ираном. — «Ъ») закончилось, но в дальнейшем переговоры возможны.