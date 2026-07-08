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Трамп об отмене перемирия в Иране, захвате Гренландии и разочаровании в НАТО

Президент США: режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов перед саммитом НАТО в столице Турции Анкаре. Глава государства, в частности, объявил о прекращении перемирия в Иране, выразил недовольство союзниками по альянсу и в очередной раз указал на необходимость контроля Вашингтона над Гренландией. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Filip Singer, Pool Photo / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Filip Singer, Pool Photo / AP

НАТО

  • Я недоволен тем, как союзники по НАТО повели себя во время войны с Ираном и относительно Гренландии.
  • Министру финансов Скотту Бессенту приказано полностью остановить торговлю с Испанией, которая является ужасным партнером по Североатлантическому альянсу.
  • Я не хочу иметь дел с Испанией.
  • В НАТО с США обходились несправедливо, Вашингтон платил в бюджет альянса непропорционально много.
  • Я разочарован в НАТО.

Гренландия

  • Остров очень важен для США, больше, чем Дании.
  • Вашингтону нужна Гренландия для защиты мира, а не только собственных интересов.

Иран

  • Я не хочу иметь с ними дел, это «больные люди».
  • Я думаю, что (прекращение огня с Ираном. — «Ъ») закончилось, но в дальнейшем переговоры возможны.

Эрдни Кагалтынов

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