Американскому ВПК показали альтернативу

36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО в Анкаре (7–8 июля) отличался от всех предыдущих: впервые в его официальную программу включен форум оборонной промышленности. Мероприятие, которое до этого носило неформальный характер, превратилось в крупнейшую отраслевую площадку. На форум съехались представители более 100 оборонных концернов. Общая стоимость заключенных на полях саммита контрактов достигла $50 млрд. О новых сделках объявляли публично, что также стало прецедентом для блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Открывал форум генсек НАТО Марк Рютте. Свое выступление он начал с презентации о потребностях альянса в инновациях и вооружении на годы вперед. Это было сделано для того, чтобы концерны четко понимали, как подстроить производство под нужды стран-членов. «Деньги есть»,— лаконично заявил Рютте, призвав компании выпускать больше оружия и делать это быстрее.

Упростить взаимодействие альянса и бизнеса призваны две новые программы:

«Входной канал НАТО для промышленности», который поможет оперативно доносить текущие запросы блока до производителей.

«Двигатель НАТО», нацеленный на расширение мощностей за счет объединения оборонных и гражданских производственных линий.

Генсек также представил масштабную инициативу по противодействию беспилотникам — NATO Drone Edge стоимостью $40 млрд. Она предусматривает резкое увеличение инвестиций в системы борьбы с БПЛА и подготовку операторов. Все эти шаги направлены на реализацию ранее взятого обязательства стран альянса довести оборонные расходы до 3,5% ВВП. Еще 1,5% ВВП государствам-членам придется тратить на околовоенную инфраструктуру.

Негласно же и новый статус форума, и специфика сделок преследовали две цели: во-первых, продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что европейские союзники готовы брать на себя больше финансовых обязательств, а во-вторых, снизить зависимость от поставок американского оружия. Этот вопрос встал особенно остро на фоне неопределенности с американским военным контингентом в Европе: Вашингтон пока не анонсировал стратегию и грядущие масштабы его сокращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hussein Malla / AP Фото: Hussein Malla / AP

Турция как хозяйка саммита воспользовалась моментом, чтобы заявить о себе как о будущем главном технологическом и производственном хабе НАТО. Глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гергюн лично продемонстрировал делегатам достижения местного ВПК. В Анкаре провели демонстрационный полет истребителя пятого поколения KAAN и показали новейший тяжелый БПЛА ANKA-3, способный, по заверениям разработчиков, прорывать эшелонированную ПВО в связке с пилотируемой авиацией. Ведущие турецкие компании (TUSAS, ASELSAN, ROKETSAN) предложили Великобритании и Нидерландам создать в Турции совместный центр по производству военных дронов и управляемых авиабомб.

Европейские оборонные гиганты также предприняли попытку потеснить американских коллег — и весьма успешно. Знаковым стало подписание контракта на замену американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A, которые прежде полностью обеспечивали воздушную разведку НАТО.

Их заменят десять шведских комплексов Saab GlobalEye на базе модифицированных канадских бизнес-джетов Bombardier Global 6000 и 6500. Итоговая сумма сделки еще просчитывается, но гендиректор Saab Микаэль Йоханссон сообщил, что базовая стоимость одного такого самолета составляет $400–450 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Yves Herman / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Yves Herman / Reuters

Также Airbus получил контракт на поставку 12 военно-транспортных самолетов A400M для объединенного командования ВВС альянса. Германия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург совместно заказали четыре самолета-заправщика Airbus A330 MRTT (эксперты оценивают сделку в €1,1–1,3 млрд). Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о создании интегрированной системы ПВО Бенилюкса, а в тандеме с Великобританией Амстердам заключил контракт на разработку боевых кораблей нового поколения.

Американскому ВПК по итогам форума удалось заключить лишь одну относительно крупную сделку.

Концерн Northrop Grumman поставит Германии, Дании, Норвегии и Финляндии до пяти разведывательных БПЛА большой дальности MQ-4C Triton. Их задействуют для патрулирования воздушного пространства над Арктикой, Балтийским и Северным морями. Цена одного такого комплекса варьируется от $140 млн до $240 млн.

Андрей Смирнов, Вероника Вишнякова