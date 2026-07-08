Трамп выразил недовольство НАТО

Президент США Дональд Трамп провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте на открытии саммита альянса в Анкаре. Господин Трамп заявил, что он очень недоволен НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Я недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией, и я недоволен НАТО из-за того, что они не захотели помочь нам с главным спонсором терроризма — Ираном. Они не захотели нам помочь»,— отметил американский президент (цитата по AFP).

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. При этом он уже говорил, что отношения США и НАТО ухудшаются из-за разногласий по поводу принадлежности Гренландии.

Еще одним поводом для критики со стороны США является увеличение расходов стран альянса на оборону. В 2014 году был установлен целевой показатель на уровне 2% ВВП, но к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Повышение этих расходов также должны обсудить на сегодняшнем саммите.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».