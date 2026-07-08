Трамп выразил недовольство НАТО
Президент США Дональд Трамп провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте на открытии саммита альянса в Анкаре. Господин Трамп заявил, что он очень недоволен НАТО.
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
«Я недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией, и я недоволен НАТО из-за того, что они не захотели помочь нам с главным спонсором терроризма — Ираном. Они не захотели нам помочь»,— отметил американский президент (цитата по AFP).
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. При этом он уже говорил, что отношения США и НАТО ухудшаются из-за разногласий по поводу принадлежности Гренландии.
Еще одним поводом для критики со стороны США является увеличение расходов стран альянса на оборону. В 2014 году был установлен целевой показатель на уровне 2% ВВП, но к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Повышение этих расходов также должны обсудить на сегодняшнем саммите.
Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».
Недовольство Дональда Трампа текущим положением дел в НАТО не является новым. Он последовательно критиковал союзников за недостаточные расходы на оборону ещё во время своего первого президентского срока, утверждая, что США несут непропорционально большую финансовую нагрузку. Например, в 2018 году на саммите НАТО Трамп настаивал на немедленном увеличении трат до 2% ВВП и даже предлагал увеличить этот показатель до 4%, что вызвало несогласие европейских лидеров, таких как Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, которые указывали на невозможность таких резких изменений. Тогда Трамп также выражал готовность уйти с саммита в знак протеста и проверял юридическую возможность выхода США из НАТО, предпочитая двусторонние соглашения многонациональному альянсу. Предполагалось, что НАТО может утратить своё значение, если американский президент откажется защищать союзников.
В преддверии саммита НАТО в Анкаре, где произошло текущее событие, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпринимал усилия, чтобы сгладить трансатлантические противоречия и убедить Трампа не отказываться от американского лидерства. Ранее Трамп заявлял, что США не нуждаются в помощи союзников по НАТО в конфликте с Ираном и серьёзно рассматривал выход страны из альянса из-за отказа НАТО поддержать США в операции против Ирана. Также он выражал разочарование в других союзниках, таких как Великобритания, Германия, Франция и Испания, за недостаточную лояльность и нежелание оказывать поддержку в военных операциях.
Вопрос Гренландии также является давним предметом разногласий. Трамп неоднократно выражал желание приобрести Гренландию, автономную часть Дании, которая является союзником НАТО. В декабре 2024 года он заявил о намерении купить остров. Эти заявления вызывали опасения в Европе, а СМИ сообщали о дискуссиях в НАТО о возможных сценариях ответа на случай силового захвата Гренландии, включая применение пятой статьи Североатлантического договора. Рютте уже обсуждал с Трампом соглашение по Гренландии, которое, по данным Bloomberg, предусматривает размещение американских ракет и права США на добычу полезных ископаемых, а также усиление присутствия НАТО в Арктике. Датские власти, однако, утверждали, что генсек НАТО не имел полномочий вести подобные переговоры. Тем не менее, Трамп смягчил риторику в январе, исключив возможность силового захвата острова.