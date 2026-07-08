Bloomberg узнал о возможной отмене саммита НАТО в 2027 году

Страны-члены НАТО допустили отмену саммита альянса в 2027 году, чтобы избежать давления со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В следующем году саммит должна была принять Албания. Это еще одна причина возможного пропуска мероприятия, поскольку страна остается одним из членов альянса с самыми низкими расходами на оборону, рассказали собеседники агентства.

«Вопрос о том, состоится ли он (саммит.—"Ъ") в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается»,— цитирует Bloomberg главу Военного комитета альянса итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

В этом году саммит НАТО проходит 7-8 июля в Анкаре. CNN сообщал, что Дональд Трамп решил посетить мероприятие только из уважения к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, ко встрече же с союзниками по альянсу он отнесся скептически. Одна из претензий господина Трампа к другим членам НАТО — их отказ от помощи США в конфликте с Ираном весной 2026 года, в частности, в морской миссии в Ормузском проливе.