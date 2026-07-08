На ремонт вентиляции челябинского драмтеатра снова не нашли подрядчика

Повторные торги на капитальный ремонт системы вентиляции в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова признаны несостоявшимися. По данным портала госзакупок, к 8 июля на аукцион с начальной ценой 247,7 млн рублей не поступило ни одной заявки.

Подрядчик должен был не только обновить вентиляцию в служебной части здания, но и разработать проектную документацию, сохранив исторический облик объекта культурного наследия. Срок работ был рассчитан до конца 2027 года. Это уже вторая попытка найти исполнителя — первые торги в июне также признаны несостоявшимися из-за отсутствия интереса со стороны бизнеса.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, здание театра недавно пережило масштабную реконструкцию, которая завершилась осенью 2024 года. Однако весной 2025 года в фойе начал провисать подвесной потолок, из-за чего его пришлось полностью демонтировать.

Евгений Рыженьков