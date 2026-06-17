Для ремонта вентиляции челябинского драмтеатра вновь ищут подрядчика

Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области вновь объявил аукцион на капитальный ремонт вентиляции служебной части драматического театра имени Наума Орлова. Как и в первых торгах, начальная цена контракта составляет 247,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Первый аукцион проводился с начала июня, определить подрядчика должны были в середине месяца. Однако никто не подал заявку на участие в конкурсе, и учреждение объявило новые торги. Компании также необходимо будет разработать проектную документацию для обновления системы, в которую входят вентиляционные камеры, вентиляционный центр и воздухозаборная шахта, и заняться самим капитальным ремонтом. При этом требуется максимально сохранять подлинные конструкции здания. Срок окончания работ — ноябрь 2027 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре 2024 года театр драмы открылся после двухлетнего ремонта. Под обновление попал как фасад здания, так и главная сцена внутри. Также ремонтные работы провели в фойе и других помещениях. 15 марта 2025 года в фойе на первом этаже театра драмы было обнаружено провисание подвесного потолка, было принято решение отменить спектакли. Вызванный на место происшествия подрядчик решил демонтировать всю конструкцию подвесного потолка. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Советского района Челябинска.

Виталина Ярховска