Чехия в этом году не сможет потратить 2% ВВП на оборону по плану НАТО

Оборонные расходы Чехии в этом году могут составить около 194 млрд крон ($9,1 млрд), заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, страна не может потратить 2% ВВП на оборону в рамках НАТО.

«В будущем году в бюджете, точно, будут два процента (на оборонные траты.— "Ъ"), там будет повышение (оборонных расходов.— "Ъ") на 36 млрд (крон, почти до $1,6 млрд.— "Ъ")»,— сказал господин Бабиш в преддверии саммита альянса (цитата по ТАСС).

В 2014 году был установлен целевой показатель на уровне 2% ВВП, и для достижения этого результата давалось десять лет. К концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Генсек НАТО Марк Рютте на той неделе заявил, что многие входящие в альянс страны Европы уже тратят на оборонные нужды около 4% ВВП. По плану членов НАТО к 2035 году показатель должен вырасти до 5%. Повышение расходов на оборону станет одной из важнейших тем саммита НАТО, проходящего 7–8 июля в Анкаре. На росте оборонных расходов НАТО настаивают США.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».