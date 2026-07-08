Чехия в этом году не сможет потратить 2% ВВП на оборону по плану НАТО
Оборонные расходы Чехии в этом году могут составить около 194 млрд крон ($9,1 млрд), заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, страна не может потратить 2% ВВП на оборону в рамках НАТО.
«В будущем году в бюджете, точно, будут два процента (на оборонные траты.— "Ъ"), там будет повышение (оборонных расходов.— "Ъ") на 36 млрд (крон, почти до $1,6 млрд.— "Ъ")»,— сказал господин Бабиш в преддверии саммита альянса (цитата по ТАСС).
В 2014 году был установлен целевой показатель на уровне 2% ВВП, и для достижения этого результата давалось десять лет. К концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Генсек НАТО Марк Рютте на той неделе заявил, что многие входящие в альянс страны Европы уже тратят на оборонные нужды около 4% ВВП. По плану членов НАТО к 2035 году показатель должен вырасти до 5%. Повышение расходов на оборону станет одной из важнейших тем саммита НАТО, проходящего 7–8 июля в Анкаре. На росте оборонных расходов НАТО настаивают США.
Подробности — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».
Целевой показатель расходов на оборону в 2% ВВП был установлен для стран НАТО в 2014 году, тогда же Чехия, Польша и Венгрия вошли в состав альянса. На тот момент никто не обращал внимания на процент трат на оборону. В декларации саммита в Уэльсе в сентябре 2014 года было прописано, что страны, которые уже тратят 2% ВВП, будут стремиться продолжать это делать, а те, чьи расходы ниже, должны стремиться достичь этого показателя в течение 10 лет.
Однако по итогам 2024 года только 22 из 32 стран НАТО достигли целевого показателя. Генсек НАТО Марк Рютте осенью 2024 года называл норму в 2% ВВП недостаточной. США настаивали на значительном повышении расходов. Например, в 2024 году на оборону больше всего потратили Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%), тогда как США — 3,19% ВВП. Изначально Марк Рютте предлагал компромиссный вариант повышения расходов до 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и еще 1,5% на другие цели, связанные с безопасностью.
В июне 2025 года на саммите НАТО в Гааге члены альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из этих 5% ВВП 3,5% будут направлены на основные оборонные нужды, а оставшиеся 1,5% — на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы. Следующий саммит НАТО пройдет в Анкаре, Турция (2026 год) и в Вашингтоне (2024 год).