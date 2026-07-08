В Бурятии в День семьи запретили продажу алкоголя в розничных магазинах

На территории Республики Бурятия 8 июля, в День семьи, запрещена розничная продажа алкогольных напитков. Как уточняет региональное министерство промышленности и торговли, ограничение касается всех видов спиртосодержащей продукции, включая пиво. Торговля разрешена только для предприятий общественного питания.

Министерство напоминает, что с 1 марта 2025 года в Бурятии вступили в силу ограничения, расширяющие список праздничных дат, в которые полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах. В этот перечень входят новогодние каникулы, Сагаалган, Всемирный день здоровья (7 апреля), Праздник Весны и Труда (1 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День семьи, Дни проведения Сурхарбана, День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), День народного единства (4 ноября), а также дни последних звонков в школах.

Контроль за соблюдением временного запрета осуществляют уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранительные структуры. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по ст. 14.16 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск