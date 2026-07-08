В Бурятии в День семьи запретили продажу алкоголя в розничных магазинах
На территории Республики Бурятия 8 июля, в День семьи, запрещена розничная продажа алкогольных напитков. Как уточняет региональное министерство промышленности и торговли, ограничение касается всех видов спиртосодержащей продукции, включая пиво. Торговля разрешена только для предприятий общественного питания.
Министерство напоминает, что с 1 марта 2025 года в Бурятии вступили в силу ограничения, расширяющие список праздничных дат, в которые полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах. В этот перечень входят новогодние каникулы, Сагаалган, Всемирный день здоровья (7 апреля), Праздник Весны и Труда (1 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День семьи, Дни проведения Сурхарбана, День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), День народного единства (4 ноября), а также дни последних звонков в школах.
Контроль за соблюдением временного запрета осуществляют уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранительные структуры. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по ст. 14.16 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Ужесточение правил продажи алкоголя в Бурятии, включая расширение списка дней полного запрета, связано с высоким уровнем алкоголизации населения. В конце 2024 года смертность от причин, ассоциированных с алкоголем, увеличилась почти на 20%, что поставило республику на четвертое место среди регионов России. Это подтолкнуло власти к введению новых мер, помимо тех, что начали действовать с марта 2025 года. Эти меры включают сокращение времени продажи алкоголя и полный запрет на его продажу в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.
Помимо Бурятии, многие другие регионы России, такие как Вологодская, Московская, Калужская области, Якутия и Забайкалье, также в 2025 году начали вводить или ужесточать ограничения на торговлю алкоголем. В некоторых регионах, например, в Вологодской области, продажу алкоголя ограничили до двух часов в день, а в праздничные дни полностью запретили. Цели этих мер схожи: снизить потребление алкоголя и улучшить общественный порядок. При этом подобные ограничения могут привести к росту нелегального рынка и развитию «алкогольного туризма».