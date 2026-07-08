«Полиметалл» направит более 6 млрд на развитие Свердловской области до 2033 года

Правительство Свердловской области и АО «Полиметалл» в ходе промышленной выставки «Иннопром» подписали соглашение о взаимодействии по вопросам социально-экономического развития. На развитие региона «Полиметалл» направит более 6 млрд руб. до 2033 года, сообщили в пресс-службе компании. На сегодня у компании действует восемь партнерских соглашений со свердловскими муниципалитетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, на выставке объявили о присвоении Салдинской золоторудной компании (СЗРК, входит в «Полиметалл») статуса регионального инвестиционного проекта. Это поможет защитить инвестора от неблагоприятных изменений законодательства и обеспечить стабильные налоговые условия, в том числе фиксированные ставки по налогу на прибыль до 2032 года.

СЗРК расположена в Нижней Салде. Золотоизвлекательная фабрика рассчитана на переработку 3 млн тонн руды в год. Ее запуск запланирован на 2029 год — после выхода на проектную мощность она сможет производить до 5 тонн золота ежегодно. Собственным сырьем фабрику обеспечат три месторождения в Свердловской области: Павловское, Маминское и Першинское. На СЗРК организуют производство с замкнутым циклом водооборота, что снизит риск загрязнения воды и почвы.

Ирина Пичурина