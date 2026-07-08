В Пермском крае девушка погибла после падения со скалы Желтый камень. Ее знакомая пострадала и находится в реанимации, сообщила администрация Лысьвенского муниципального округа.

ЧП случилось 3 июля в селе Кын. Администрация округа призвала не лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения. Власти отметили, что крутые склоны, скользкие камни и неустойчивые выступы «несут серьезную угрозу», и подобные «приключения» «могут обернуться трагедией».

Региональный СКР начал проверку после падения девушек со скалы. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.

Скала Желтый камень находится на правом берегу реки Чусовой. Высота возвышенности составляет почти 30 м. В нижней части скалы есть родник.