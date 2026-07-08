Инвесторам советуют наличный отход

Российский фондовый рынок бьет один антирекорд за другим. Во вторник индекс Мосбиржи опустился к 2100 б. п. — это ниже уровня декабря 2022 года. Инвесторы ждут пробития нового дна и распродают не только акции, но и высокодоходные облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Снижение рынка продолжается с середины марта 2026-го. Индекс гособлигаций с 18 июня упал более чем на 5%. Ситуацию с ОФЗ объясняет советский анекдот, подмечает экономист, директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев:

«Глава московского государственного политического управления Глеб Бокий пригласил московских нэпманов и сказал: "А чего же вы не хотите держать деньги в государственных трудовых сберегательных кассах? Вы что, не верите, что рабоче-крестьянская власть гарантирует сохранность вкладов?" Нэпманы отвечают: "Да мы, гражданин начальник, верим, а вот как насчет сохранности вкладчиков?"»

Хотя доходности, наоборот, растут: ставки по ОФЗ сейчас выше 16%. Но доверия это не внушает, продолжает Дмитрий Прокофьев:

«Высокая доходность по облигациям растет, когда на рынке увеличиваются проблемы. Ситуация с дефицитом бюджета сложная. Правительству нужны еще деньги. Кто-то, кто знает, как дальше развернутся обстоятельства, скупает подешевевшие облигации, имея шанс разбогатеть. Но кто эти люди, сказать невозможно».

Эксперты ищут причины шатания рынка в геополитике и в том, как тают надежды на снижение ключевой ставки, пока нарастает топливный кризис, подгоняющий инфляцию. Впрочем, двигают рынок явно не частные инвесторы, отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«У отдельных физлиц нет таких объемов предложения ценных бумаг. Они в наличии у крупных продавцов, о которых рынок мало догадывается».

Что касается рынка облигаций, в текущих условиях, когда Минфин продолжает активно занимать, есть вероятность, что этот инструмент также становится рискованным, продолжает Кабаков:

«Ставка 14,25% при доходности облигаций в 15-16% — ненормальная ситуация. Она говорит о том, что инвестор не верит в долгосрочное снижение. Неизвестно, накладывается ли на это геополитический риск или что-то другое».

При растущем дефиците бюджета в июне Минфин разместил четырехлетние бонды с доходностью почти в 15% суммарно на 10 млрд руб. В третьем квартале правительство планирует привлечь 1,5 трлн руб. за счет заемных средств. Инвесторам нужно быть крайне осторожными при выборе бумаг, отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин:

«Доходности ОФЗ находились в боковом тренде и начали расти после июньского заседания. У Минфина растут процентные расходы — занимать становится все дороже. У компаний аналогичная ситуация, плюс у многих падают продажи. Растет объем и количество дефолтов и рисков».

На этом фоне многим кажется, что безопаснее просто уйти в кэш, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг:

«Безопасных активов, кроме валюты, сейчас почти нет. В ближайшую неделю падение акций продолжится, это может затронуть и бумаги с плавающим купоном. Теоретически можно находиться в золоте».

7 июля Минфин уже во второй раз за месяц отказывается от аукционов ОФЗ — министерство ждет стабилизации рынка.

Анжела Гаплевская