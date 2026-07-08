На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты. Последнюю пару составили сборные Аргентины и Швейцарии. Швейцарцы в серии пенальти одолели Колумбию. Аргентина же в драматичном матче взяла верх над Египтом со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brett Davis / Reuters Фото: Brett Davis / Reuters

В истории чемпионатов мира есть матчи, которые даже через десятилетия будут вспоминать, обсуждать и пересматривать. Одно из таких противостояний болельщики увидели накануне в 1/8 финала — Аргентина—Египет. Перед стартовым свистком спорили только о том, с каким счетом выиграет Месси и компания. Но начало для аргентинцев стало ужасающим. Египтяне безупречно оборонялись и открыли счет.

Месси не забил пенальти — уже второй на турнире, — а на 67-й минуте на табло в Атланте загорелись цифры 2:0 в пользу африканцев. Для многих команд это приговор, но не для Аргентины. За оставшиеся два десятка минут все кардинально изменилось. Чемпионы мира все настойчивее шли к воротам соперника. На 79-й минуте Кристиан Ромеро с передачи Месси один гол отквитал, а потом свое слово сказал сам Лионель.

После того как счет сравнялся, Аргентина чуть сбавила обороты, и казалось, что дополнительного времени не избежать.

Но когда 90 минут истекли, действующие чемпионы мира поймали Египет на контратаке и сделали свой выход в четвертьфинал поистине легендарным. После финального свистка Месси плакал, потом его качали. Один из журналистов, которому посчастливилось взять интервью у тренера Лионеля Скалони, даже не знал, что спросить, впрочем, и сам наставник говорить не мог:

«Нет, я не могу сейчас говорить, извини. Я слишком взволнован».

Теперь в четвертьфинале Аргентина сыграет со Швейцарией. Швейцарцы в 1/8 финала сошлись с колумбийцами, которые считались фаворитами. К тому же на арене в Ванкувере у них была фантастическая поддержка. Поклонников «красных крестоносцев» было значительно меньше, но это не помешало им держать оборону. Основное и дополнительное время завершилось вничью (0:0).

В серии пенальти, как всегда, все решили нервы и мастерство вратаря. По разу игроки Швейцарии и Колумбии промахнулись, после чего голкипер швейцарцев Грегор Кобель отразил одиннадцатиметровый. Последний пятый удар безупречно исполнил нападающий Рубен Варгас.

8 июля на чемпионате мира выходной — у болельщиков будет время перевести дух.

Но уже 9 июля стартуют четвертьфиналы. Начнут главные претенденты на титул — французы, которые сыграют с Марокко. Затем сойдутся Испания—Бельгия, Норвегия—Англия и Аргентина—Швейцария. 12 июля мы уже будем знать все полуфинальные пары.

Владимир Осипов